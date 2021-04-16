Ирина Великанова: "Гибель империи" — не эхо минувшего века, а актуальное предупреждение

На телеканале Россия-24 вышел многосерийный фильм Тихона Шевкунова «Гибель Империи». Фото: YouTube

На телеканале Россия-24 вышел многосерийный фильм Тихона Шевкунова «Гибель Империи». В этой работе подробно разбираются обстоятельства того, почему в России в 1917-м году оказались возможными сначала свержение многовековой монархии, а потом и установление диктатуры агрессивного меньшинства.

«КП» обратилась за комментарием к Председателю Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, гендиректору Государственного центрального музея современной истории России Ирине Великановой.

- Вышел дискуссионный фильм Тихона Шевкунова «Гибель империи» - вы согласны с выводами его автора?

- Про те события, 1917-го, в России до сих пор точно не забыли - и о них продолжают спорить. Когда была выставка «Белого движения» - она много серьезных дискуссий вызвала.

- Дискуссии вызывают и роли элит в потрясениях страны, которая оказалась на перепутье?

- Мы с вами знаем прекрасно, что консенсуса в российском обществе по поводу такого значимого события в истории России в ближайшее время нет и не предвидится. Дискуссия, которая развернулась вокруг документального сериала митрополита Тихона, посвященная великим потрясениям 1917 года - она еще раз подчеркивает злободневность тематики, которую он выбрал. И подчеркивает его мужество.

- Мужество? В чем?

- Он не побоялся обратиться к этой болезненной теме спустя сто лет.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, гендиректор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Пошел наперекор общественному мнению — ну, как минимум, части тех, кто на это мнение влияет?

- До сих пор нет консенсуса, кто прав, а кто виноват был в 1917 году. Тут не то, чтобы вырисовывается консенсус — тут наблюдается, с одной стороны, отрицание от потомков проигравших и, с другой, приятие от потомков победителей.

- Но это все же не общая картина.

- Мы с вами понимаем, как люди, которые имеют широкое гуманитарное образование, что в любой революции есть гуманитарные предпосылки. Они социально-экономического характера. Митрополит Тихон говорит о проблеме разобщенности и повальной деградации лиц, в чьих руках оказались сосредоточены основные рычаги социально-экономического и политического влияния на жизнь огромной страны.

- У них оказались рычаги - а у императора не оставалось ничего, кроме его имени и титула?

- О чем говорит Тихон — о том, что Николай Второй в критической ситуации оказался практически в полной изоляции. От него отвернулись не только высшие сановники и представители финансово-экономических кругов, генералитета и члены правящей династии, но и даже лица из высшего духовенства. И даже Великие князья тогда разгуливали с красными бантами.

- Николай Второй оказался не способен предчувствовать развитие ситуации именно в таком ключе?

- Владыка Тихон не раз поднимал эту тему: потенция к предательству национальных элит. Которые в критический момент оказались консолидированы к выступлению против монарха. И оказались способны к потворству к перевороту в воюющей стране.

- Эта тема вновь становится актуальной сегодня?

- Конечно. Россия сегодня, как и не раз в прежние эпохи, находится в условиях противостояния с Западом. И в условиях санкций. И мы должны задумываться об уроках, которые уже случались в нашей истории.

- В чем актуальность тех уроков?

- В февральской революции было несколько ключевых компонентов. Которые выразились в заговоре крупного капитала, части помещиков и ряда союзников России по Антанте. Целью которых, в принципе, было не свержение монархии на корню, а замена Николая на более адекватного ( с их точки зрения), чем здравствующий император, управленца.

- Который был должен был сделать что — отдаться на волю демократического потока?

- Там каждый преследовал свою цель. Государственность разрушалась. Революционная демократия» в лице эсеров и большевиков стремилась к установлению демократической республики. Самая могучая составляющая — ее мы видим в фильме — это бунт рабочих в Петрограде. Чем можно объяснить отказ воинских частей стрелять в протестующих женщин в феврале 1917-го? Только тем, что солдаты сами еще вчера были крестьянами и оказались солидарны с самыми тривиальными требованиями протестующих. Хаос наступал и предательство торжествовало.