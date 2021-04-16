«Русская кибердеревня» и «космопоезд»: автор роликов про Россию будущего рассказал, как создавался проект

Сергей Васильев создал смешные ролики про русскую кибер-деревню. Фото: Кадр видео

В России далекого-далекого будущего космический поезд буднично идет куда-то на Нептун. В узнаваемом плацкартном вагоне едет романтическая молодежь, поют под гитару явно бардовское: «Отчего здесь чужой я для обитателей? Ведь в галактике большой все всегда приятели».

Туалет больше не закрывают в санитарных зонах: унитазы подключены напрямую к черным дырам. Входит расслабленный дембель-десантник - тоже космический, в полурасстегнутом скафандре. «Трех стратосферных прыжков для крапового берета не хватило», - жарко шепчет он рдеющей проводнице Ане, взволнованный близостью женского тела. И рвет шестиструнную: «Вакуумный парашют, спускай меня на Марс скорее!»

Кому подальше, занимают криокупе. «Вам через три года выходить!» - строго предупреждает Аня. Это как бы она снимает ролик — задание такое по курсах английского.

На полустанке торгуют пирожками и свежими съедобными инопланетными организмами. Ночью посреди космической пустоты трясло - что-то с оборудованием, но электрик дядя Толя пошерудил палкой, припоминая чью-то матерь, и все наладилось. На станции «Церерск-сортировочная» десантник выходит, ему дальше в Тюмень...

7-минутное видео без отчетливого сюжета соткано будто из самой русской ментальности. Оно смешное, ироничное, хулиганское, эксплуатирующее все штампы про душевность русского человека сразу, но одновременно испытываешь какое-то щемящее чувство. По настроению это немного напоминает ролики «Русского проекта» - социальную рекламу 90-х («Дима, помаши рукой маме!» и др.), где был слоган «Все будет хорошо».

Очередной шедевр Сергея Васильева - Russian spacetrain (Русский космопоезд) Фото: Кадр видео

Ролик «Русский космопоезд» вышел на youtube-канале Birchpunk («Березовый панк») 16 апреля и стал сразу же набирать популярность. А первое такое видео появилось на канале в ноябре («Русская кибердеревня») и набрало уже больше 9 млн просмотров. Там мужчина средних лет Николай тянет на себе ферму на Марсе: коровы гуляют с QR-кодом на боку, главные помощники, ржавые андроиды, дроны и все это еще и нежный привет картине «Любовь и голуби».

«Тебе удалось снять то, что за 20 лет все кинорежиссеры России не смогли снять», «Когда короткий ролик лучше всего, что спонсирует Фонд кино», - пишут в комментариях автору. Его зовут Сергей Васильев, ему всего 26, у него диплом экономфака ВГИКа, большой опыт в кино и ТВ в сфере спецэффектов и давняя любовь к режиссуре.

- Изначально была цель сделать сугубо развлекательное видео, - признается Сергей «КП». - Но мне нравится в комедиях, и в советских тоже, что сначала смешно, а в конце будет грустно: как в «Афоне», как в «Любовь и голуби». Когда эмоциональные качели — нельзя же все время смеяться, правда? Это та эмоция, которую хотелось закладывать в каждую из наших работ. Они не просто комические. Не скажу, что с каким-то подтекстом — скорее, с настроением, немного грустным. Это бессознательная эмоция, которая прорывается в материал.

Вокруг Сергея постепенно собралась большая команда.

- Как снежный ком все наросло: людям нравился проект, они присоединялись. Знакомые, знакомые знакомых — все указаны в титрах.

Картинку будущего, где человеку, работающему руками, приходится все так же непросто, несмотря на технологии, легко счесть сатирой. Может, даже горькой. Вот и андроиды у фермера Николая ржавые. Васильев не согласен:

- Это не сатира, нет. Наши герои трудятся в тяжелых условиях, но они находят в своей работе интерес. Нам очень хотелось рассказать о таких людях.

Выходит, в футуристических роликах Васильев и его команда нарисовали портрет современников - простых людей, на которых во все времена все и держится.

И еще на любви, конечно. Проводнице Ане льстят ухаживания дембеля, но она же понимает, что это так, не всерьез. Хочется настоящего чувства, а пока вот чужика завела — конфискованного у пассажира (в исполнении блогера Евгения Баженова Bad Comedian) «чужого», вместо котенка.

Оба ролика с большим количеством актеров (фермера сыграл Сергей Чихачев, проводницу — Мария Николаева), съемками на натуре, обилием компьютерной графики сняты на чистом энтузиазме и за свои деньги.

- В чем сила русского человека? - вынужден я спросить Сергея, который в свои легкомысленные 26 как-то считывает ментальные коды соотечественников.

- Я еще довольно молодой, ответ пока не нашел. Самому интересно, работая на этим проектом, прийти к нему.

«Хоть без сердца, а все же страдаешь, / Слезы бьют по стальному плечу. / Даже если опять улетаешь, / Я тебя, робот, не отпущу», - это еще одна бардовская, уже за кадром, что-то про любовь к роботу.

В будущем у нас все будет хорошо.