Вакцинация собаки в ветеринарной клинике. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Если по каким-то причинам вы с собакой или муркой пропустили плановую вакцинацию в ветклинике, то «Комсомолка» вместе с врачом-ветеринаром Наталией Растегаевой подготовила список необходимого минимума для безопасного отдыха на природе. Правда и готовиться надо начинать за две – три недели до переезда, чтобы все успеть.

1. Прививка от бешенства

Самое главное для всех млекопитающих, - это вакцинация от бешенства. Вакцины есть разные, российские и иностранные. Владелец здесь делает выбор сам, в основном, это вопрос стоимости прививки. Кроме того, вы можете воспользоваться услугами станций по борьбе с болезнями животных, это государственные учреждения и они прививки делают бесплатно.

2. Вакцина от чумы плотоядных и лептоспироза

Это две комплексные вакцины. По закону, владелец обязан привить своих животных только от бешенства, однако наш эксперт рекомендует сделать и комплексную вакцинацию, поскольку чума плотоядных и лептоспироз – инфекция, способная поражать нервную систему, а также почки и печень – могут быть опасны, в том числе, и для человека.

3. Прививка от питомникового кашля

Желательно сделать, если вы едете в регион, в котором маршруты ваших прогулок с собакой или ваша дача, где на участке будет гулять кошка, будут находиться неподалеку от питомника с животными.

4. Прививка от микроспории (лишай)

Делается в зависимости от местности, в которой вы планируете отдыхать. В каждом регионе есть комитет или управление по ветеринарии, и стоит заранее посмотреть на сайте этой организации, от каких заболеваний рекомендовано прививать именно в этой местности.

5. Обработка от паразитов

Самые неприятные паразиты для животных – это клещи, от них обработку нужно делать всегда. Однако помимо клещей в некоторых регионах распространены дирофилярии. Эти паразиты поселяются в сердце животного, а попадают к нашим питомцам через комаров. Встречаются дирофилярии чаще всего в теплых регионах страны. Поэтому стоит обратиться к сайтам государственных ветеринарных учреждений того места на карте России, куда вы едете со своим питомцем, и проверить, нужна ли обработка от дирофиляриоза.