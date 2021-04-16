МВД предложило главам стран СНГ забрать нелегальных мигрантов домой

Совместный рейд сотрудников полиции и управления ФМС РФ по выявлению незаконных мигрантов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замглавы МВД России Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ обратился к представителям стран-участниц с просьбой "провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, которые в настоящее время находятся на территории России, чтобы не доводить дело до принудительного их выдворения".

- Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ провели агитационную работу, - заявил Александр Горовой.

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

На все про все гражданам иностранных государств дали два месяца. Кто не успеет купить билеты, может быть подвергнут выдворению, которое автоматически лишит права въезда в Россию на пять лет.

Горовой подчеркнул, что никакой правоприменительной практики гражданам стран СНГ, которые находились на территории России во время пандемии без необходимых документов применяться не будет. Ранее МВД пришлось смягчить миграционный режим для иностранных граждан, которые были вынуждены работать в России.

По данным данным МВД, на территории России сейчас незаконно находится более 120 тысяч граждан Азербайджана, более 61 тысяч граждан Армении, 49 тысяч граждан Казахстана, более 115 тысяч граждан Киргизии, 247 тысяч граждан Таджикистана, 332 тысяч граждан Узбекистана, а также 152 тысяч граждан Украины, - сообщает ТАСС. Это более миллиона иностранцев без необходимых документов и легальной работы.

И это только нашли ближайшие соседи. А за последние месяцы в Россию также выросла трудовая миграция из дальних стран, где граждане лишились дохода из-за остановки туристического бизнеса.

Так недавно в Ярославле к разным срокам были приговорены судом члены преступной группы, которые занимались незаконной легализацией мигрантов из Филиппин. Сотрудники ФСБ России установили, что более 400 филиппинок заплатили преступникам по 3500 долларов США, чтобы трудоустроиться в Москве в качестве высококвалифицированных специалистов. Девушкам обещали работу в массажных салонах и медицинских клиниках. В итоге всех просто обманули.