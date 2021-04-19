Очень-очень крепкий чай … под названием «Коктебель»

Фото: pixels.com

Театр — это праздник. А праздник у русского человека прочно ассоциируется с определенными напитками. Разумеется, действует золотое правило, что все хорошо в меру.

Три года назад спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала учреждения культуры за продажу алкоголя. Сенатора вдруг удивило наличие коньяка в буфетах. Директора театров выпад в сторону напитка не поняли. Ведь каких-либо эксцессов с засидевшимися в буфете зрителями, обычно, не бывает. Тогда же руководитель Театра Маяковского Леонид Ошарин назвал коньяк «театральным напитком».

Действительно, коньяк среди крепкого алкоголя больше всего ассоциируется с театром. Не только потому, что его подают в буфетах. Но и благодаря байкам из жизни актеров. Мы решили собрать несколько закулисных легенд.

Мастерство реквизиторов

Понятно, что алкогольные напитки на сцене на самом деле таковыми не являются. Красное вино делают из чая каркадэ, шампанское из лимонада, а для конька смешивают чайную заварку с водой. Причем чай должен быть свежим, иначе театральные софиты сделают так, что будет понятно — это чай, а не хороший коньяк.

Фото: pixels.com

Суфлер подшофе

Профессия суфлера сегодня почти ушла из театров. Она была нужна, когда не был развит кинематограф, а на театральных подмостках шли по полсотни спектаклей. Тогда актеры действительно сбивались и забывали текст.

В театре народ творческий и юморной. Подшутить над коллегами — за милую душу. Один из самых жестких розыгрышей, а заодно испытание для новичка — суфлер подшофе.

Суфлеру подливали в чай коньяк перед спектаклем. Специалист терял должный уровень артикуляции и просто не мог должным образом исполнять свою работу. Если актер выходил из сложной ситуации с честью, то зарабатывал уважение коллег.

«Коктебель» стал незримым, но важным участником пьес Чехова

В культовой чеховской пьесе «Три сестры» актеры все время пьют чай. Пока рушатся их судьбы. Есть постановка в репертуаре Большого драматического театра. В середине 60-х Кулыгина в ней играл замечательный актер Владислав Стржельчик. Чай он заменял на коньяк. Со всеми вытекающими комичными последствиями для коллег по сцене.

Легендарной в театре стала фраза, сказанная одной из героинь после первого глотка «Очень-очень крепкий чай». У Стржельчика была дача в Коктебеле. Курортный город тогда — излюбленное место отдыха творческой интеллигенции СССР.

В те годы там зародилось производство старейшего коньяка на территории современной России. Актер Стржельчик литрами привозил дефицитный в те годы коньяк. Говорят, водил дружбу с мастером купажа, а потому без проблем получал в дорогу ящик-другой аутентичного напитка.

В погребах коньячного дома «Коктебель» до сих пор хранятся дистилляты, заложенные при основании производства в 1959 году. Уже в первое десятилетие своего существования напитки производителя стали получать медали и гран-при международных выставок. Победы продолжаются до сих пор. Поэтому можно сказать, что актер Стржельчик очень щедро распоряжался благородным напитком.

Фото: pixels.com

Переборщили с краской

А вот закулисные байки московского драмтеатра «Модернъ» хранят другую коньячную историю. Была в репертуаре постановка «Катерина Ивановна». Драма о женщине, которая после покушения на нее супруга, пустилась во все тяжкие.

Один из героев носит трость-фляжку. По сюжету в ней налит коньяк. Но вот беда: прямо перед выходом на сцену реквизитор задумал подновить аксессуар и переборщил с краской. Тушь проникла в напиток. А актером по сюжету нужно было пить. Двое скривились, но проглотили, а третий вместо положенного по тексту «Наливай!», завопил: «Нет-нет, я болен!».

Особый чай сгладил спор с Немировичем-Данченко

Советский актер театра и кино Борис Ардов в своей книге «Table-talks на Ордынке» приводит легенду из Художественного театра. Там шла кампания по борьбе с пьянством. Актер Василий Качалов не злооупотреблял, но коньяк уважал. Он наливал на дно чайного стакана напиток, кидал дольку лимона и для достоверности опускал ложку.

Как-то в гримерку в Качалову забежал основатель театра Владимир Немирович-Данченко. В пылу дискуссии режиссер решил промочить горло чаем и отхлебнул из стакана на столе. Виду он не подал, а стакан в итоге опустошил.