Сясьстройские кантуччи и розы «Новой Голландии»: Ленинградская продукция вытесняет западных конкурентов

Губернатор Александр Дрозденко побывал на крупнейшем в области тепличном хозяйстве «Новая Голландия». Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

О небольшом городке Сясьстрой, расположенном в 152 километрах от Санкт-Петербурга, наверняка слышали далеко не все. Но продукция, которую здесь производят, знакома многим покупателям. Она расходится далеко за пределы региона, вытесняя с отечественных прилавков западных конкурентов - отличный пример импортозамещения в действии. Приехав 16 апреля с рабочим визитом в Волховский район, глава Ленинградской области Александр Дрозденко побывал на двух ведущих предприятиях региона. Губернатор продегустировал продукцию Сясьстройского хлебозавода и посмотрел, как выращивают розы в крупнейшем в области тепличном хозяйстве «Новая Голландия».

Продукция Сясьстройского хлебозавода идет на экспорт в США, Китай, Эстонию, Израиль, Германию. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Вкусные продукты Сясьстройского хлебозавода популярны не только в России, но и за рубежом. Предприятие выпускает сухари, печенье, пряники, бисквиты, которые продаются в отечественных магазинах и отправляются на экспорт – в США, Китай, Эстонию, Израиль. Недавно был подписан контракт на поставки с Германией.

- Сегодня – день вкусных запахов, - пошутил Александр Дрозденко, попробовав местные сухарики. - Кажется, всё очень просто. Но на самом деле есть маленькие секреты, которые работники не раскрывают. Наши сухарики, несмотря на огромную мировую конкуренцию, продаются в крупнейших странах. Что приятно, сясьстройские кантуччи вытеснили итальянские кантуччи не только из магазинов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и из многих торговых сетей Москвы.

Сясьстройский хлебозавод – предприятие с многолетней историей. Он был основан в 1934 году, с 1976 года здесь выпускали сушки и сухарики. В 90-е годы, как и многие российские предприятия, завод пришел в упадок. Его вторая жизнь началась в 2015 году, когда на хлебозаводе сменился собственник. Новый владелец - группа компаний «Поляница» - инвестировала средства в модернизацию производства. Современное оборудование позволило повысить качество основной продукции – сухарей, и начать выпуск совершенно новой продукции – итальянского десерта «кантуччи». С 2017 года продукты хлебозавода продаются в ведущих торговых сетях России.

По словам Александра Дрозденко, предприятие при поддержке региона планирует строительство новой линии. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Сегодня Сясьстройский хлебозавод выпускает линейку продуктов для здорового питания, которые пользуются большой популярностью у сторонников ЗОЖ. Гордость местных кондитеров – постные сухарики «Зеленая линия»: их пекут на растительном масле, без ароматизаторов и примесей. В ближайшее время завод собирается наладить выпуск цельнозерновых сухариков с семенами тыквы и льна и сухарями с отрубями.

По словам Александра Дрозденко, предприятие при поддержке региона планирует строительство нового производства.

- У нас есть совместный проект вместе с собственниками комбината по строительству новой линии. Это будет продукция, которая очень востребована сегодня в общепите, и я надеюсь, что мы совместно этот проект реализуем, - сообщил глава Ленинградской области.

Еще одно предприятие, играющее ключевую роль в экономике региона, - тепличный комплекс «Новая Голландия» в Волховском районе. Сегодня оно входит в тройку крупнейших в России производителей роз. В 2020 году правительство Ленинградской области оказало предприятию поддержку, компенсировав затраты на проведение агротехнологических работ. На эти цели из регионального бюджета были выделены 15,9 миллионов рублей.

- Каждая роза, каждая секция здесь пахнет по-своему, - отметил Александр Дрозденко. - Предприятие производит порядка 35 миллионов роз в год, урожайность на уровне хороших голландских теплиц. И очень серьёзная конкуренция по качеству на рынке. Сегодня розы, которые мы покупаем в цветочных магазинах области и Петербурга — это наши розы.

Тепличный комплекс «Новая Голландия» в Волховском районе входит в тройку крупнейших в России производителей роз. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

На площади в 12 гектаров в тепличном комплексе выращивают 27 сортов роз. Цветы высаживаются на гидропонике, практически все процессы автоматизированы – от системы полива и освещения до климат-контроля, сортировки и упаковки. К каждому кустику подходит своя система орошения, а поливку растений контролирует компьютер.

Компания планирует развивать бизнес и инвестировать средства в выращивание хризантем. Для этого в «Новой Голландии» построят новые теплицы площадью почти 6 га. В них можно будет выращивать до 16 миллионов хризантем в год. После того, как этот проект будет воплощен в жизнь, «Новая Голландия» станет абсолютным лидером цветочного рынка России.