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Политика16 апреля 2021 19:20

Лавров обнародовал российский ответ на санкции США

Россия зеркально ответит на введённые США меры, заявил глава российского МИДа
Валентин АЛФИМОВВалентин АЛФИМОВ
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Глава МИД России Сергей Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров.

Фото: REUTERS

По словам министра, в ближайшее время Россию покинут 10 американских дипломатов.

- Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну, - заявил на пресс-конференции Сергей Лавров.

Если же «обмен любезностями» продолжится, то Москва вынудит США сократить число дипломатов до 300 человек.

Кроме того, сегодня будут названы имена 8 американских чиновников, которые внесены в российский санкционный список.

Также Москва запускает «процедуру, которая призвана прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран», а также прекращается практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России.

Это не все меры, которые есть в запасе у России. По словам Сергея Лаврова, «у РФ есть возможность принять болезненные меры для бизнеса США, Москва держит ее про запас».

В целом же, санкции США России "по плечу", отметил глава МИДа.

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