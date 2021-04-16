"На задворках Ваганьково": как выглядит могила Джигарханяна через пять месяцев после похорон

Актера Армена Джигарханяна похоронили в ноябре 2020 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Со дня смерти Армена Джигарханяна прошло пять месяцев. Знаменитый артист нашел свой последний приют на Ваганьковском кладбище. Его третья жена Виталина Цымбалюк-Романовская показала, что сейчас происходит на погосте звезды.

Виталина Цымбалюк-Романовская меньше двух лет состояла в официальном браке с Арменом Джигарханяном. Но об их скандальном разводе знают все от мала до велика. Именно тогда здоровье знаменитого актера резко ухудшилось и он практически не выходил из больниц. О бывшей жене и слышать ничего не хотел и говорил, что она причинила ему много боли и страданий.

На панихиду в театре и похороны Джигарханяна бывшая жена предусмотрительно не пошла. "Я с ним простилась еще в 2017 году", - поясняла Цымбалюк-Романовская. Кроме того, она отмечала, что не хочет провокаций на траурном мероприятии.

Спустя пять месяцев после смерти дорого сердцу человека киевская пианистка появилась на Ваганьковском кладбище. Ушлая блондинка прихватила с собой помощника, который снимал на камеру, как она с щеткой, тряпками и ведрами намывает массивный армянский крест на могиле актера и убирает засохшие цветы и венки. "Я понимаю, что больше убрать здесь некому... Армена похоронили на задворках Ваганьково, где его не сразу и найдешь", - вздыхает безутешная блондинка.

Виталина Цымбалюк-Романовская приехала на могилу бывшего супруга.

42-летняя Виталина прибиралась два часа. Мусора за несколько месяцев собралось немало. Пианистка собрала несколько мешков. Она также подмела и помыла дорожку, ведущую к могиле, украсила надгробный холм горшками с живыми цветами. А потом молча долго стояла у портрета Армена Борисовича, вспоминая о былом.

Виталина Цымбалюк-Романовская: "Я понимаю, что больше убрать здесь некому..."

Как уверяет Виталина, мистическая духовная связь с бывшим мужем у нее продолжается по сей день. Говорит, Джигарханян ей часто снится.

Напомним, Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. После развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской он слег. Тяжело болел - обострился диабет и на этом фоне начались серьезные проблемы с почками. Последние годы жизни актера поддерживала вторая супруга, актриса Татьяна Власова, которую артист бросил ради пианистки.