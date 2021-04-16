Стало известно, как Россия ответит на санкции США

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Россия ответит на новые санкции введенные против нашей страной Соединенными Штатами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Президент России одобрил меры в ответ на недружественные и ничем на спровоцированные действия, которые Вашингтон предпринял против нашей страны, ее граждан и финансовой системы, - сообщил Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим сербским коллегой.

Министр кратко анонсировал эти ответные меры.

- Юрий Ушаков (помощник президента России — ред.) рекомендовал послу США в России Салливану поехать в Вашингтон для подробных, серьезных консультаций, - заявил Лавров.

Это, конечно, не высылка иностранного дипломата, но тоже весьма ощутимое действие. Когда человеку, представляющему в Москве интересы другой страны, настоятельно рекомендуют отправиться домой — это многое говорит о характере отношений между двумя странами. Напомним, Россия пригласила своего посла в США Анатолия Антонова для консультаций примерно месяц назад, когда Белый дом ввел предыдущий пакет санкций против нашей страны.

- Консультации с послом Антоновым продолжаются. Нужно подробно разобраться в ситуации, - рассказал Лавров.

Кроме того, Москва намерена прекратить практику найма на работу в американские представительства россиян или граждан третьих стран. Сейчас сделать это возможно, в будущем же работать в посольстве и консульствах должны будут только американцы.

- Также будет пресечена практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников на работу в дипломатических представительствах США в Российской Федерации, - отметил Лавров.

И, конечно, в рамках симметричного ответа, будут высланы 10 американских дипломатов. Кроме того, министр заметил, что сейчас у нас с США по 450 дипломатических сотрудников в заокеанских командировках. При этом 150 россиян из этого числа работают в ООН.

- Если обмен любезностями продолжится, придется попросить наших американских партнеров привести численность сотрудников в России в соответствие с числом российских в США, - подчеркнул Сергей Лавров.

Напомним, в четверг Соединенные Штаты ввели новые санкции против России. Под их «огонь» попали 32 физических и юридических лица, кроме того, американским банкам и инвесторам запрещено покупать российские гособлигации при их первичном размещении. Наконец, Вашингтон обязался выслать из страны 10 российских дипломатов.

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