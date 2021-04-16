"Ребекка" Дафны дю Морье: разбираемся в токсичных взаимоотношениях вместе с кинокритиком

Созданный более 80 лет назад и переживший 11 экранизаций, роман не потерял актуальности по сей день. Теперь его экранизацию представляет Netflix.

19 апреля - годовщина смерти знаменитой английской писательницы Дафны Дю Морье. Она создала множество произведений, но самым известным остаётся, конечно, «Ребекка», как бы сейчас сказали, роман о токсичных отношениях между мужем и женой.

Созданный более 80 лет назад и переживший 11 экранизаций, роман не потерял актуальности по сей день. А не так давно очередное "кино по Ребекке" представили на стриминговом сервисе Netflix. Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, это стало событием в литературно-кинематографическом мире и особенно проявилось на Западе. В британских книжных магазинах уже появились переиздания романа с кадрами из нового фильма, по подпискам роман стал платным и пропал из свободного доступа.

Накануне памятной даты филолог и киновед Анна Ковалова выступила в лектории "Башня" с разбором феномена "Ребекки".

У "Ребекки" прабабушка - Золушка

"Ребекку" называли и детективом, и феминистической прозой, и хоррором, и женским готическим романом. Но сейчас все чаще звучит определение "история токсичных отношений". Молодая девушка, бедная компаньонка богатой и вздорной старухи, находит свое счастье. Она выходит замуж за состоятельного вдовца Максимилиана де Винтера. Девушка переезжает в огромный особняк своего избранника, но вскоре осознает, что тень Ребекки — первой супруги ее мужа — как будто преследует ее.

Автор "Ребекки" писательница Дафна Дю Морье. Фото: EAST NEWS

Сразу же после публикации в 1938 году роман стал бестселлером. Причем, довольно быстро критики заметили, что "Ребекка" - своеобразная вариация романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» (1847 г.). В обоих случаях перед нами рассказ от лица молодой женщины, которая полюбила мужчину старше, стоящего выше на социальной лестнице. Главным препятствием семейного счастья становится бывшая жена, которая в «Джейн Эйр» реальна и спрятана на чердаке, а в «Ребекке» – призрачна, но все еще оказывает сильное влияние на сюжет.

Но самое интересное, что «Джейн Эйр», которая является источником «Ребекки», сама она опирается на «Золушку». То есть, "Золушка" является как бы "прабабушкой" для обоих произведений. При этом чем древнее сюжет, тем больше у него экранизаций: у «Ребекки» – 11, у «Джейн Эйр» – около 40, у «Золушки» – около 150!

- Феномен «Ребекки» - в том, что сюжет "кочует" от "Джейн Эйр" к "Золушке", - говорит Анна Ковалова.

И, похоже, это отлично понимал сам Хичкок, подчеркивая важность сказочных элементов. Хичкок объяснял, что в сказках содержится важный элемент ужасного, что просто золотое дно для режиссера, работающего в жанре триллера.

Почему Хичкок решил не делать из Ребекки лесбиянку

Уже в 40-м году появилась экранизация Альфреда Хичкока – многим из нас хорошо известный фильм, получивший "Оскара". В те времена бытовал архаичный прием - представить книгу как визитную карточку экранизации. Реклама как бы говорила: «Вот вы придете в кино, и у вас будет книга». Этой же позиции придерживался и продюсер картины. Его легко понять: роман был бестселлером. И продюсер думал, что люди, прочитавшие книгу, будут разочарованы, если им покажут не то, что они прочитали.

Лоуренс Оливье и Джоан Фонтен - звезды экранизации 1940 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но Хичкок хотел не идти к тексту, а уходить от написанного. Ему было гораздо интереснее экранизировать наоборот, переворачивать текст, искать другие варианты… По этому принципу построены «Птицы» (еще одна экранизация Дафны Дю Морье), где нет почти ничего общего с сюжетом книги.

Будь на то воля Хичкока, от «Ребекки» тоже остались бы рожки да ножки, но поскольку продюсер настоял, сюжет был перенесен достаточно точно, но с двумя существенными коррективами.

Во-первых, главный герой, Макс, перестал быть убийцей. В фильме показали, что он не убивал жену, а случился несчастный случай.

Во-вторых, из фильма убрали все намеки на гомосексуальные мотивы, которые есть в романе.

Да-да, согласно книге, отношения между Ребеккой и экономкой мисс Дэнверс более чем нетрадиционные. Из экранизации Хичкока всю эту лесбиянскую линию исключили, хотя в последующие экранизации она просачивалась. Яркий тому пример - мини-сериал 1997 года, где миссис Дэнверс, подпалив имение, ложится на кровать Ребекки и обнимает ее ночную рубашку.

Создатели нового фильма, создавая свою "Ребекку", ориентировались на фильм Хичкока, поэтому все нетрадиционное тоже упразднили.

Почему Ребекка устраивала оргии и вообще была такой плохой?

Как изобразить покойного персонажа? Это одна из главных задач, которая возникает перед экранизаторами шедевра Дю Морье. Прием флэшбэка довольно простой, поэтому одними флэшбэками в фильме не ограничились.

Согласно завету "короля играет его свита", Ребекку изображают через других героев, знавших покойную жену Максимилиана Де Винтера (Арми Хаммер). Все мужчины, влюбленные в Ребекку, так или иначе оказывают знаки внимания и второй миссис Де Винтери всячески подчеркивают их сходство.

Также создатели новой экранизации явно учитывали важность сказочных элементов, о которых говорил Хичкок. Покойная миссис Де Винтер предстает в образе ведьмы: длинные прямые темные волосы, лица не видно. Подобные мистицизм и сказочность заложены в самом романе, где «дух» Ребекки как будто бы находится рядом с действующими лицами.

Идея романа явно прочитывается из взаимоотношений главной героини и ее экономки миссис Дэнверс. Обе дамы "зеркалят" друг друга. Миссис Дэнверс тоскует по умершей Ребекке, а главная героиня несчастна из-за ужасной атмосферы, которая сложилась. При этом обе женщины не могут уйти из ненавистного дома. Причина довольна бытовая: социальные лифты для женщин совершенно не налажены.

И в этом месте становится понятно, что умешая Ребекка устраивала оргии и вела двойную жизнь не потому что она была физически ненормальной, или особенно плохой и испорченной. Своим поведением она бросала вызов, противостояла этой незавидной и бесправной женской доле.

И, по итогам, парадоксально получается, что вторая жена Макса (на протяжении книги она не имеет даже имени и ее величают "Мисс Де Винтер") сама становится Ребеккой. Она помогает мужу оправдаться, выпутаться из обвинений в убийстве жены. Взяв инициативу в свои руки - она обретает имя умершей женщины, взяв на себя ее роль.

Британская актриса Лили Джеймс в новой экранизации "Ребекки".

И на закуску: а кто такой Максим?

Последний вопрос, который задает фильм - кто такой Максим, муж главной героини. Как отмечает Ковалова, еще ни в одной из экранизаций не говорили о том, насколько мы вообще можем верить Максиму. А между тем, все то плохое, что мы знаем про Ребекку, мы знаем только со слов Максима. А ведь не нужно забывать, что, при всех симпатиях, он - убийца, который пытается оправдаться.

- Пока что, - говорит киновед, - все одиннадцать фильмов делают нас соучастниками события. Зритель ждет, когда же убийцу, наконец, оправдают. Но было бы интересно увидеть другое: такую экранизацию, где Де Винтера все-таки обвиняют.