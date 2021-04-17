Сегодня Британия прощается с супругой королевы Елизаветы II принцем Филиппом. Фото: REUTERS

Британия провожает в последний путь супруга королевы Елизаветы II. Похороны принца Филиппа 17 апреля 2021, ушедшего из жизни в возрасте 99 лет, назначены на 17.00 по московскому времени в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке.

Из-за ограничительных мер на прощании будет присутствовать только 30 членов королевской семьи. В их числе и принц Гарри, внук Филиппа, который год назад заявил о своем желании выйти из королевской семьи. Также в последний путь герцога Эдинбургского проводят солдаты британской армии, флота, ВВС и морской пехоты.

Сам принц Филипп просил, чтобы его похороны прошли без лишней шумихи - камерно, фактически в кругу родных и близких. Благодаря пандемии его желание исполнится. Подданных королевы просят не приезжать в этот день в Виндзор, выразить свои соболезнования можно в интернете — на специально созданном для этого сайте.

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