Куба осталась без Кастро: Рауль ушел с последней руководящей должности

Рисунок с изображением Рауля Кастро в Гаване. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Острове свободы завершилась эпоха. 89-летний Рауль Кастро, брат команданте Фиделя, Первый секретарь Компартии Кубы (КПК) и один из последних представителей поколения, которое освобождало Кубу от диктатуры Фульхенсио Батисты, ушел в отставку во время VIII съезда КПК. Теперь можно с полной ответственностью сказать, что в стране завершилась 60-летняя история правления династии Кастро.

Новым Первым секретарем станет Мигель Диас-Канель, который с 2019 года занимает пост президента Кубы, а до этого был председателем Госсовета и первым заместителем председателя Совета министров. Тем не менее Рауль полностью не уйдет из политики и продолжит играть роль «духовного лидера», направляя в отдельные моменты курс к социализму.

Новым лидером Острова свободы стал Мигель Диас-Канель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Остров свободы уже давно идет к к реформам своей политической и экономической систем. С начала этого года на Кубе развернулась масштабная денежная реформа, направленная на отмену конвертируемого песо - «валюты-недоделки», которую использовали вместо доллара. Одновременно власти повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги и цены на продукты. Так, оформление всех документов в государственных учреждениях подорожало аж в 25 раз!

Рауль Кастро объявил о своей отставке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но пока остров держится и все еще заявляет о своей приверженности левым идеям. Правда по мере ухода «старых большевиков» во власти становится все больше выходцев из поколений, которые не нюхали пороху революции и знают о героической борьбе против диктатуры только из книжек и фильмов. Удастся ли им удержать завоевания революции - большой вопрос. По крайне мере, пока жив Рауль, он, вероятно постарается не допустить такого сценария.

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