Елена Яковлева села в шпагат в «Театре»

Елена Яковлева в спектакле "Театр". Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Как и каждое мероприятие, которое выходит в рамках фестиваля «Черешневый лес», это была светская премьера. В театр пришли Неля Кобзон, адвокат Павел Астахов с женой, актеры Игорь Ясулович, Андрей Бурковский, Марина Зудина, чета Стриженовых – Екатерина и Александр, исхудавший на зоже экс-министр культуры Москвы Сергей Капков, Леонид Ярмольник с женой Оксаной, хоккеист Владислав Третьяк со спутницей, нестареющий Владимир Познер и другие представители московского бомонда. Из «Современника» в зрительном зале в основном сидела молодежь, а также Иван Стебунов, Алена Бабенко, Анна Банщинкова и Ольга Дроздова, которую издали сразу узнали по копне волос, похожей на сноп.

Театр "Современник" отпраздновал юбилей. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Нелли Кобзон. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Марина Зудина. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Ольга Дроздова. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Спектакль «Театр» в постановке режиссера Владимира Панкова - это совместный проект «Современника», Центра драматургии и режиссуры и студии SoundDrama. Оттого и на сцене был смешанный коллектив, включая 9 музыкантов.

Роль главной героини актрисы Джулии Ламберт - Владимир Панков доверил Елене Яковлевой. Она давно влилась в работу руководимого Панковым Центра драматургии и режиссуры. На сцене же «Современника» Яковлева чувствует себя, как рыба в воде, как будто бы и не уходила в свободное плавание.

Ее Джулия Ламберт – звезда, самая знаменитая театральная актриса Англии. И все-то у нее хорошо: есть муж Майкл - успешный режиссёр и директор театра (Владислав Ветров). Есть взрослый сын Роджер (Ильдар Тагиров). Не говоря о поклонниках, среди которых – «дьявольски молодой» Том Феннел (Михаил Шамков). Джулия бросается в омут страсти, забывая о приличиях. «Где ты была сегодня ночью?» - спрашивает муж. «В библиотеке», - не моргнув глазом говорит ему Джулия на радость оценивших репризу зрителей. Жизнь удалась...

Елена Яковлева в новой роли огонь. Ее Джулия – на пороге юбилея – 60-летия, но кто даст? «Шея еще молодая и талия есть», - говорит Яковлева и ловко садится на шпагат. Пускай иногда поскрипывают суставы и мучит одышка (как хороша сцена, где Джулию возвращает в форму костоправ), но все еще хочется безумств. Молодой любовник – ей в помощь. Он ей нужен для поддержания формы. Она одаривает его, лепит из него мужчину-содержанку до тех пор, пока Том не увлёкся молоденькой актрисой Эвис Крайтон (Пелин Гериш). Но и эта потеря одолима. Поскльку Джулией движет «святая к музыке любовь», вернее - не совсем к музыке, а к театру.

Елена Яковлева. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Для нее нет разницы между правдой и сценическим вымыслом. Она играет роль всегда и везде: когда принимает гостей, когда разговаривает с мужем, с сыном. Привычка —вторая натура.

Это спектакль о театре: художник Максим Обрезков выстроил на сцене зрительный зал и еще одну маленькую сцену с занавесом. Владимир Панков виртуозно вмонтировал в свой спектакль фрагменты из классики: Джулия в роли Настасьи Филипповны из «Идиота». Джулия в роли Аркадиной из «Чайки» или Раневской, приехавшей из Парижа продавать имение вместе с вишневым садом. Для нее театр не притворство, а единственная реальность. Бывает ли она настоящей или существует только в ролях и персонажах? Когда она делится рецептом английской картофельной запеканки или вспоминает про то, «что раньше жили весело, собирались, репетировали…» – это по роли или всерьез? Вопрос остается открытым. «Когда ты заходишь в пустую комнату, мне иногда хочется внезапно распахнуть дверь туда, но я ни разу не решился на это — боюсь, что никого там не найду», - говорит ей сын.

В спектакле заняты и звезды «Современника», и юные артисты, недавно пришедшие в труппу, а также актеры, приглашенные Владимиром Панковым, и музыканты Студии Soundrama. Актерская интеграция необходима, когда речь идет о причудливом смешении театральных жанров. Тут вам и контемпорари, и антраша из классического балета, и вокал – все сразу. Драматические персонажи приплясывают, текст и живая музыка переплетаются, иногда сливаются в единый звук, иногда сталкиваются в разноголосицу. Это и есть та самая "саундрама", придуманная Панковым.

«Зачем музыканты на сцене? – брюзжит Джулия-Яковлева, являя собой приверженца традиционного театра. – Музыканты должны сидеть в оркестровой яме».

Редкий спектакль сегодня обходится без оператора на сцене. С камерой он просачивается между артистами и снимает он-лайн, чтобы сразу вывести изображение на экран. «А видео – это к чему?», - не унимается Джулия, критикуя «новые формы» и театральный мейнстрим. Панков наконец-то отвел душу, посмеявшись над критиками, еще недавно они писали, что не всем понятен его «эстетический эксперимент». Но зрители давно оценили и хорошие вокальные данные его артистов, и достойную пластику и поистине взрывной темперамент каждой его постановки, от которой актеры испытывают драйв.