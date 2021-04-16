Наш теннисист Рублев сенсационно обыграл Надаля. Фото: REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев добился сенсационной победы над грозным испанским "королем грунта" Рафаэлем Надалем. Счет поединка, который прошел в Монте-Карло - 6:2, 4:6, 6:2. Рублев благодаря этой победе во второй раз вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс".

До этого поединка Надаля в Монте-Карло обыгрывали только четыре человека - Гильмермо Кория (2003), Новак Джокович (2013,2015), Давид Феррер (2014) и Фабио Фоньини (2019).

- Я даже не знаю, что сказать, - немного растерялся на интервью после победы в Монте-Карло наш Андрей Рублев. И пояснил, что считает испанца очень сложным соперником. Поскольку ему нет равных при игре на грунтовых покрытиях:

Надаль впервые в жизни проиграл россиянину Рублеву. Фото: REUTERS

- Не могу представить, каково Рафе – знать, что ты лучший на грунте, постоянно играть с давлением. Я поражен, как он играет под таким давлением – поэтому он легенда. Легко играть, когда тебе нечего терять, но в его положении, когда ты постоянно обязан побеждать, – это поразительно, - сказал после матча Рублев в интервью TennisTv.

Теперь следующий поединок - в полуфинале турнира в Монте-Карло с Каспером Руудом. В личных встречах Андрей ведет - выиграл все три матча. И о Рууде Рублев отзывается очень позитивно:

- Он очень хорошо играет. Мы с ним давно знакомы, потрясающий игрок. В каждом матче у нас драма, отличные розыгрыши, отличный уровень тенниса. Будет суперсложно, он в прекрасной форме, - отметил Рублев.