Федор Смолов - главный герой весны в "Локомотиве". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты "Ростова" на весенней части сезона показывают неплохой футбол, однако результаты не всегда хороши у команды Валерия Карпина. Главный успех - разгромная победа 4:0 на выезде над волгоградским "Ротором". А в конце прошлой недели - поражение от казанского "Рубина" 0:1 на своем поле. А вот "Локомотив" - на ходу. Команда Марко Николича победила в финальной игре 25 тура "Спартак" со счетом 2:0 и приблизилась к "красно-белым" в турнирной таблице.

ЛОКОМОТИВ - РОСТОВ: СУДЬИ МАТЧА, ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

История поединков двух команд - аж 53 матча в чемпионатах России. Из них ростовчане выиграли только 6 встреч. До 2010 года "Локо" считался "заколдованным" для ростовчан. В первом круге в Ростове-на-Дону 14 сентября 2020 года матч первого круга завершился вничью 0:0. "Локомотив" же богат на победы - 31 успешная встреча в битвах с ФК "Ростов" при 16 ничьих.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За три дня до поединка было объявлено, что судьей матча будет Михаил Вилков. На VAR будет Игорь Панин.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЛОКОМОТИВ - РОСТОВ И ВРЕМЯ НАЧАЛА МАТЧА

Согласно раскладам букмекеров, "Локомотив" видят фаворитом этой игры. И столичный клуб, если судить по этим данным, одержит победу над ростовчанами. Вероятность поражения ФК "Ростов" - в два раза выше, чем неудачи "Локомотива". Прогноз - победа "Локо" с разницей в два гола. Посмотреть игру можно будет свободно - трансляцию матча РФПЛ покажет телеканал Матч ТВ, начиная с 16:25 по московскому времени на 17 апреля 2021 года.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.