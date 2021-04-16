Владимир Жириновский нашел способ вернуть воду в Крым: «Развернуть Днепр и показать кнопку»

Владимир Жириновский. Фото: Евгения ГУСЕВА

Два варианта решения проблемы воды в Крыму предложил Владимир Жириновский. По его мнению, Россия должна либо показать Украине «красную кнопку», чтобы она открыла Северо-Крымский канал, либо выкопать новое русло для Днепра.

- Показать: «Вот кнопка, завтра не будет вашего Киева, если воду не пустите сегодня вечером». Они испугаются. Или, например, Днепр начинается в Смоленской области. Нужно начать рыть канал и всю Днепровскую воду повернуть в Россию и через Дон выпустить в Черное море. Без Днепра всё рухнет на Украине и Киева будет.

Проблему засухи в Крыму, по мнению Жириновского нужно было решать ещё в 2014-м — военным путём.

- Надо было брать до конца. Запорожье, Херсон и выйти на границу Крыма с севера и весь канал был бы под нашим контролем. Но те, кто принимал решение, с географией не в ладах. Не понимают, что надо Крым брать вместе с водой, которая идет из Днепра.

Главная Крымская артерия с пресной водой - Северо-Крымский канал был перекрыт на территории Украины в 2014 году после референдума о воссоединении Крыма с Россией.

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