Сторонников Навального приравняют к экстремистам

Алексей Навальный. Фото: REUTERS

По поручению Генпрокуратуры России прокуратурой г. Москвы проведена проверка некоммерческих организаций с благозвучными названиями, которые признаны Минюстом России иноагентами: Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и "Штабы Навального".

"Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - говорится в сообщении на сайте Прокуратуры столицы.

Эксперты ведомства сделали заключение, что названными структурами "осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной".

По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций "ФБК", "ФЗПГ","Штабы Навального" в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности.

Если суд поддержит это заключение и признает организации экстремистскими, то всех сторонников Навального можно будет отправлять за решетку, как террористов, которые присягнули запрещенному в России "Исламскому государству" или криминальных авторитетов, что прилюдно назвали себя "ворами в законе". Все будет, как в пословице: назвался груздем - полезай в кузов.

Среди иноагентов уже начался большой переполох: говорят, что запрету будет подлежать даже символика незаконных организаций.

В ответ на инициативу Прокуратуры в сети появилось коллективное обращение иноагентов: "Это откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник. Просто сам факт работы в ФБК* или в одном из региональных штабов будет поводом для того, чтобы дать от 2 до 6 лет. Это в лучшем случае. А в худшем — уголовные дела даже для волонтеров, для сочувствующих, для тех, кто раздает листовки или вообще как-то участвует в наших активностях. Наступает самое мрачное время для свободомыслящих людей, для гражданского общества в России. Фактически Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен".

Выходит, что сторонники осужденного за мошенничества и клевету блогера Алексея Навального все правильно поняли. Шутить и церемониться с участниками несанкционированных акций больше никто не собирается.

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