История с гагаринской фотографией. Или неожиданные повороты профессии

Эта фотография была прислана в "Комсомолку" подполковником запаса Николаем Латкиным незадолго до празднования 50-летия полета Юрия Гагарина.

12 апреля 2021 года я получил сообщение от Нурии Сибатуллиной из Набережных Челнов:

"Спасибо за эту фотографию. От нашей семьи. Уважаемый Александр , благодаря вам я нашла фотографию сделанную полковником запаса Николаем Трофимовым - фотографию моего папы, встречавшего Юрия Гагарина. Вы опубликовали эту фотографию в "КП" 12 апреля 2011.

Прошло 60 лет. Наша семья знала, что фотография существует, (по рассказу папы), но не могли найти. Спасибо вам огромное от нашей семьи. На фото папа на переднем плане с малышкой - чьей то дочкой".

Со дня публикации прошло десять лет. И вот надо же...

Эта фотография была прислана в "Комсомолку" подполковником запаса Николаем Латкиным незадолго до празднования 50-летия полета Юрия Гагарина. В конверте была и история о том, что снимки сделал полковник запаса Николай Трофимов, служивший в ракетном дивизионе неподалеку от места посадки первого космонавта. Гагарин успел сфотографироваться с военными. А вскоре за ним прилетел вертолет и увез в Куйбышев. В части особисты засветили пленку из фотоаппарата Трофимова. Сохранился лишь первый кадр на катушке.

Автор фотографии, увы, не дожил до полувекового юбилея полета. Незадолго до смерти он передал этот уникальный снимок другу и попросил опубликовать фотографию в день 50-летней годовщины главного космического события.

Так этот кадр оказался в редакции "Комсомолке". И мы его опубликовали.

Надо сказать, что я в течение почти двадцати лет собирал "Народную энциклопедию Гагарина" - рассказы и фото людей, встречавшихся с космонавтов. Многие из них вошли в недавно изданную книгу "Юрий Гагарина. Первый человек в космосе. Как это было".

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Еще больше материалов о жизни и полёте Юрия Гагарина - в книге “Комсомольской Правды” «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было”.

В книге собраны публикации журналистов «Комсомолки» разных поколений, посвященных полету в космос первого человека. Корреспонденты «КП» вели эту тему, передавая главного героя, как эстафету. Василий Михайлович Песков первым из журналистов приехал в семью Юрия Гагарина в тот момент, когда спускаемый аппарат корабля «Восток-1» еще только входил в плотные слои атмосферы. А на следующий день спецкоры Василий Песков и Павел Барашев, единственные из советских журналистов, вылетели на спецсамолете из Москвы в Саратов, чтобы привезти Гагарина в столицу на торжества, посвященные может быть самому главному событию 20 века. Владимир Губарев, Леонид Репин, Ярослав Голованов ярко вели тему космоса на страницах газеты. С 1997 года историей космонавтики занимается Александр Милкус. Он собрал «народную энциклопедию о Юрии Гагарине». В «Комсомолку» присылали воспоминания очевидцы, приходили любительские фотографии космического первопроходца. Часть из них попала в книгу.

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