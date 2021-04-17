Танцующий миллионер Джанлука Вакки показал грудную дочь после операции на лице

Танцующий миллионер Джанлука Вакки с семьей. Фото: социальные сети

Танцующий миллионер Джанлука Вакки со слезами рассказал о том, что пришлось пережить его пятимесячной дочке Блю Иерусалеме. Малышке сделали очень сложную и тяжелую операцию на лице.

Джанлука Вакки сообщить фанатам важную новость. Его маленькой дочке Блю Иерусалеме сделали сложную операцию по корректировке врожденного дефекта на лице. Девочка родилась с расщелиной на небе, которую называют "волчьей пастью". Танцующий миллионер был так взволнован, что, по его собственному признанию, не смог сдержать слез. Он также показал кроху.

"На этой неделе нашей дочке сделали операцию, зашив ее волчью пасть. Это была очень трудная и волнительная неделя для нас. Малышке пришлось перенести серьезное хирургическое вмешательство", - написал он в блоге.

Вакки назвал дочурку маленьким ангелом. "Она так храбро и спокойно прошла через это, она так мила и нежна. Она заставляет меня гордиться, тем, что я ее отец! Со слезами на глазах я признаюсь, что мое сердце болит за всех других родителей, которым пришлось пройти через такое. Мы уже дома", - добавил счастливый отец.

О том, что его малышка родилась с "волчьей пастью", Джанлука раскрыл в декабре 2020 года. Миллионер пояснил, что пока дефект не заметен, но в будущем он может принести немало проблем ребенку.

Блю Иерусалема появилась на свет в конце октября. Танцующий миллионер был на седьмом небе от счастья. Мать крохи - 25-летняя модель Шэрон Фонсека. Вакки заявил, что готов в обозримом будущем жениться на своей подружке, с которой живет более четырех лет.