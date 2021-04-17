«Дорого болеть»: Лобода впервые показала себя после коронавируса

Полторы недели назад Лобода объявила, что заболела коронавирусом. Фото: Инстаграм.

Всю пандемию Светлана Лобода тщательно соблюдала карантинные меры, боясь подхватить коронавирус. Певица летала на корпоративы только на частном самолете и требовала, чтобы во время гастролей весь обслуживающий персонал вокруг нее предварительно сдавал тесты на COVID-19. В райдере звезды появилось несколько новых коронавирусных пунктов: литры антисептика и горы масок с перчатками за кулисами концертных площадок, 25 экспресс-тестов на ковид, лимузин с толстым стеклом между водителем и пассажиром – чтобы, не дай бог, шофер не чихнул на знаменитость, и лампа, убивающая вирусы в гримерке артистки. И все-таки избежать инфекции ей не удалось. Полторы недели назад Лобода объявила, что заболела коронавирусом.

Как и полагается, звезда изолировалась в своем доме и отменила все выступления.

- Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID 19 показал положительный результат, - рассказала она в Инстаграме.

К счастью, певица перенесла болезнь в легкой форме. Спустя две недели ее режим самоизоляции завершился, и она вернулась к обычной жизни. Артистка тут же вернулась к гастролям, отрабатывая один концерт за другим. В Инстаграме она опубликовала видео, показав, как выглядит после ковида. В ролике Светана позирует в платье на бретельках и в босоножках на высоких каблуках.

В Инстаграме Светлана опубликовала видео, показав, как выглядит после ковида.

- Долго я бездельничала... Вышла на работу, четвёртый день как белка в колесе. Дорого болеть нам все же обходится, - объявила звезда.

Впрочем, даже на больничном Лобода продолжала трудиться на удаленке, решая рабочие вопросы вместе со своей командой из шоу «Голос.Дети». Певица по видеосвязи давала советы своим юным подопечным.

К счастью, певица перенесла болезнь в легкой форме. Фото: Инстаграм.

Из-за болезни Светлана пропустила премию «Жара», где ей как победительнице должны были вручить приз. Но в итоге награда все-таки нашла своего героя: почетную статуэтку ей доставили на дом.

- Мне очень жаль, что мы не смогли показать номер, который так долго готовили для вас, но уверена, что впереди нас ждут самые яркие премьеры и незабываемые встречи, — извинилась в Инстаграме Лобода перед зрителями премии.