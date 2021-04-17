Карлик Паспарту из "форта Боярда" поругался с коллегой из-за роста

Андре Буше - один из самых известных карликов в мире. Фото: стоп-кадр телеигры «Форт Боярд»

Актер Андре Буше, известный как Паспарту – хранитель ключей в телеигре «Форт Боярд», обиделся на свою коллегу, французскую актрису Мими Мэти.

В эфире одной из телепрограмм исполнительница одной из главных ролей в сериале «Жозефина, ангел-хранитель», откровенно рассказывая о своей жизни, призналась, что не может чувствовать себя комфортно, когда ее окружают низкорослые от рождения люди.

А ведь он и сама тоже невелика ростом: рост Мими - 1 метр 30 см.

Мими Мэти сама невелика ростом. Фото: стоп-кадр фильма «Жозефина, ангел-хранитель»

«Давайте будем честны, - предложила она. – Люди, которые всю свою жизнь остаются маленького роста, напоминают секту. Они всюду ходят толпой, и, когда я остаюсь в их окружении, то мне становится нехорошо».

Эти слова до глубины души обидели Андре Буше. Он является одним из самых известных карликов в мире. Его рост - 1 метр 20 см.

«Слова Мими очень оскорбили меня, - признается Паспарту. - Поставьте себя на мое место: мне тяжело слышать то, что она сказала, мне это больно. Она не должна забывать, что она тоже из низкорослых людей. Она - очень хорошая актриса, но нельзя так говорить, так реагировать».

Андре Буше снимался и в российской версии шоу «Форт Боярд». Фото: СТС

Андре женат на обычной женщине, которая гораздо выше его. У пары - двое детей, один из которых унаследовал от отца ген карликовости.

«Люди маленького роста имеют право собираться вместе, где хотят и когда хотят, - рассуждает Буше. – Они никого не должны ни о чем спрашивать, это их дело».

Актер согласен встретиться с Мими Мэти, чтобы обсудить этот вопрос лицом к лицу.