В Нью-Йорке ждут масштабных беспорядков

В течение последних нескольких суток в Нью-Йорке проходят протесты Фото: REUTERS

Начиная со следующей недели, полицейские Нью-Йорка будут заступать в 12-часовые смены в связи с повышенным риском массовых беспорядков. Кроме того правоохранителям запрещено ходить в отпуск как минимум до сентября.

Обычная смена полицейских составляет 8 часов 35 минут.

Согласно внутреннему распоряжению департамента полиции Нью-Йорка, решение об отмене 12-часовых смен может быть отменено на основании анализа складывающейся ситуации.

Подобная мера в мегаполисе применяется в третий раз с начала пандемии: впервые ее применили в марте, когда многие полицейские были вынуждены уйти на карантин, во второй раз – в июне на фоне протестов, спровоцированных гибелью Джорджа Флойда.

В течение последних нескольких суток в Нью-Йорке проходят протесты, вызванные гибелью 20-летнего темнокожего Даунта Райта, застреленного женщиной-полицейским при задержании. По злой иронии, инцидент произошел в Миннеаполисе – том же самом городе, где погиб Джордж Флойд, и где сейчас судят экс-офицера полиции Дерека Шовина по обвинению в смерти иконы движения Black Lives Matter.

Судя по всему, 19 апреля в качестве старта для 12-часовых полицейских смен выбрано не случайно – ожидается, что именно в этот день суд по делу Шовина заслушает стороны процесса с заключительными заявлениями.