Украинские генералы обещают сами сдержать «агрессию России». Без помощи союзников, которую им никто не обещал

Командующий операцией объединенных сил ВСУ генерал Сергей Наев в 2015 году. Фото: mil.gov.ua

Украинские военачальники поспешили успокоить население – танки ВСУ быстры, броня их крепка, а мощи Вооруженных Сил Украины достаточно, чтобы справиться с отражением «российской агрессии». Об этом в телеэфире сообщил телезрителям командующий операцией объединенных сил ВСУ генерал Сергей Наев.

- Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников, - заявил он, добавив, что мол, пока, хотя «уровень военной угрозы вокруг украинских границ вырос, но в данный момент критическая линия не пересечена». - В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно.

Слова своего подчиненного подтвердил и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Тот призвал «представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе». Примечательно, что это тот самый Хомчак, который относительно недавно заявлял, что подразделения ВСУ обучаются ведению наступательных операций в условиях городской застройки. Не оборонительных действий, а наступлению.

Задиристая риторика украинских генералов сменилась на успокоительно-оборонительную. А что же такого произошло? Просто их уверенность, что «союзники» Киева из числа стран-членов НАТО, получила от этих самых союзников сокрушительный ответ - подкрепленье не придет, а дальше, как в известной песне. Украине в случае обострения придется рассчитывать только на себя и дипломатическое выражение неодобрения Москвы. Может быть, даже, суровое порицание. Можно, кстати, вспомнить, как сильно оно помогло грузинской армии и Михаилу Саакашвили в 2008-м.

Примечательно, что и украинские генералы, увешанные с головы до ног орденами за подвиги в неизвестно где проходивших войнах, и сугубо штатские политики, начиная от президента Незалежной Владимира Зеленского и заканчивая последним мэром какого-либо мелкого городка, используют один и тот же оборот, который раскрывает их главную ложь на протяжении последних 7-ми лет. А именно, обороты вроде «в случае агрессии России», «если Россия нападет», «когда Россия вторгнется на Украину». То есть фактически они признают, что Россия остается в своих границах, никакой агрессии не было и нет, одним словом, на ту войну, в которой Украина героически держит оборону от коварного «агрессора» все эти годы, агрессор просто так и не явился.

Последнее доказательство правдивости этого положения пришло с самого запада Незалежной. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил создать отряд добровольцев, которые поедут на восток Украины защищать страну «в случае вторжения России». Тот же Хомчак, кстати говоря, которому вся эта патриотическая самодеятельность, судя про всему, изрядно надоела, заявил, что не надо «смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований, а следует присоединяться к ВСУ и пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны».

Конечно, снизить градус напряженности – это уже неплохо. Но и этот способ действий трудно назвать правильным. Истерику на Украине, которую подпитывают заявления Порошенко, Ляшко, самого Зеленского, дипломатов и генералов это не прекратит, и градус аффектации не снизит. Единственное, что действительно может успокоить население – это отвод переброшенных на Донбасс в последние недели дополнительных частей ВСУ. Генералу Хомчаку стоит лишь развернуть эшелоны и колонны. Но на это он, похоже, не способен. Потому что осознание мысли, что наступления российских войск не будет, если Украина не начнет сама наступление на Донбасс, рушит сразу всю конструкцию не только «русской угрозы», но и философию и оправдание самого существования нынешней украинской власти.

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