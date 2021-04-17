Юнна Мориц: А не надо грозным басом разговаривать с Донбассом

Поэтесса Юнна Мориц
Фото: Александр ГАМОВ
- ...Юнна Петровна, стихотворение такое, что его надо прямо сейчас ставить.
- Какое ты хочешь?
- Про Донбасс и базы НАТО.
- «А не надо грозным басом разговаривать с Донбассом»?
- Ну, конечно.
- Это замечательные стихи, Саша. Потому что там (в Донбассе. - А.Г.) все сейчас живут, как птички на вулкане. И я все время переписываюсь (Юнна Петровна называет несколько известных имён. - А.Г.), и это серьезное дело.
Мы ведь не лозунги пишем, мы, действительно, страдаем, потому что это - наши человеки.
- А вы знаете, там наш журналист Дима Стешин, он прислал репортаж, что в Донбассе скоро будет миллион граждан России, то есть - жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
- Вот и замечательно.
... Там удивительная поэзия, прекрасная наука, замечательная медицина, там лечат людей, которые даже попали в плен, и стреляют и убивают народ восставшего Донбасса. Их лечат человеческим образом - честные, прекрасные человеки.
И главное свойство этих людей, которые там живут, на Донбассе, - то, что у них нет ампутации, кастрации совести, которая уже наблюдается у тех, кто их бомбит, громит и убивает. Только при полной ампутации и кастрации совести можно продолжать убивать детей на Донбассе. И при этом никакие представители ЕС не могут как бы пройти, потому что они боятся, потому что стреляют.
Но при этом они не пишут, что стреляют не со стороны Донбасса, а со стороны Украины, и санкции валят на Россию, хотя стреляют со стороны Украины. Но это же уже полное безобразие.
- Согласен абсолютно.
- Ведь это дальше терпеть просто невозможно. Стреляет Украина, убивает Украина, убивают людей Донбасса, но при этом санкции валят на Россию.
Я когда-то с ужасом прочла, что дрессируют собак охотничьих на медведя. Медведя заковывают в цепи и на него натравливают собак, и так их дрессируют. Но это же такой кошмар творится сейчас.
- Но мы не сдадимся.
- Нет, мы не сдадимся никогда.
Я каждый день ставлю стихи о Донбассе. (Речь о соцсетях и об официальном сайте Юнны Мориц. - А.Г.)
Причем - я пишу новые, ставлю старые, опять пишу новые. И люди там благодарят… Ну, как бы тебе сказать? Они просто благодарят, рыдая от счастья, что такая есть подмога, и что живет человек, который тратит свой талант, свое чувство, свое страдание, свою боль на эту подмогу. Люди очень благодарны.
- Спасибо вам, Юнна Петровна. Я постараюсь на этот раз без всяких ошибок. (Они были допущены, но потом - исправлены, в одном из недавних интервью Юнны Мориц. - А.Г.) Вы меня простите.
- Да, постарайся...
* * *
А не надо грозным басом
Разговаривать с Донбассом,
Там не будет базы НАТО,
Это - всё, что видеть надо.
Там Бессмертный Полк Детей,
Он - превыше всех властей,
Убивать которым надо,
Чтобы двигать базы НАТО.
Полк Бессмертный на Донбассе,
Он - бессмертней денег в кассе,
Убивать которой надо,
Чтобы двигать базы НАТО.
Базы НАТО - это власть,
Убивающая всласть, -
Но Бессмертный Полк Детей,
Он - превыше всех властей,
Что копали Бабий Яр,
А теперь творят кошмар:
Гитлерячье мракобесье
Жжёт людей живьём в Одессе,
Мракобесье гитлерячье
По Донбассу бьёт!.. Иначе
Не продвинуть базы НАТО, -
Это знанье видеть надо!
Видеть надо это знанье,
Видеть всех времён глазами,
Где Донбасса растерзанье -
Базы натовское знамя.
Надо видеть знанье это,
Где другого нет ответа:
Там не будет базы НАТО, -
Это - всё, что видеть надо.
Юнна Мориц.
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