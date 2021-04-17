Плюс миллион: экс-адвокат Михаила Ефремова обогатился на деле актера

Эльман Пашаев по-прежнему ведет дела, в том числе и уголовные Фото: Иван МАКЕЕВ

Дело Михаила Ефремова даже спустя 10 месяцев после смертельного ДТП все ещё на слуху. Так, накануне в Пресненском суде, где когда-то проходил процесс над актером, начались слушания по делу лжесвидетелей: судят троих «защитников» Михаила Олеговича, на которых так надеялся его адвокат Эльман Пашаев. Александр Кобец, Андрей Гаев и Теван Бадасян уверяли, что за рулём джипа вместо знаменитого водителя сидел другой человек, однако их слова, как выяснилось, ничем не подкреплены - похоже, эта троица даже рядом не стояла с местом аварии...

Сам Эльман Пашаев, который вскоре после громкого фиаско лишился адвокатского статуса, по-прежнему ведёт дела, в том числе и уголовные. Ему процесс над Ефремовым, несмотря на балаган в суде, оказался на руку и принес не только известность, но и коммерческий успех.

Процесс над Ефремовым принес Пашаеву не только известность, но и коммерческий успех Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях фирма Пашаева - международная юридическая компания «Эльман Групп» подбила дебет с кредитом, и оказалось, что после суда над артистом экс-адвокат впервые вышел в плюс. Как выяснил сайт kp.ru, компания из пяти сотрудников заработала за 2020 год 360 тысяч рублей. Сумма не самая впечатляющая, если не знать, что до этого фирма прозябала в убытках. В 2019 году финансовый результат был куда хуже: минус почти 900 тысяч. Таким образом, после дела Ефремова прибыль конторы выросла на 1,2 миллиона.

В целом с 2016 года Эльман Пашаев всегда был в минусе: самый плачевный его результат - убытки в 3,5 млн рублей в 2018 году.

После суда над Ефремовым Пашаев впервые вышел в плюс. Фото: rusprofile.ru

Между тем, адвокату потерпевших Александру Добровинскому дело Ефремова ощутимой финансовой выгоды не принесло, по крайней мере, по бумагам: его адвокатское бюро в прошлом году сработало в минус 39 тысяч рублей (до этого прибыль была по нулям).

Напомним, за пьяное ДТП на Садовом кольце, в котором погиб курьер службы доставки Сергей Захаров, Михаил Ефремов изначально получил 8 лет колонии. После смены защитника и трехмиллионной компенсации родным погибшего в апелляционном суде этот срок удалось скостить всего на полгода. Кроме того, артиста подозревали в подкупе свидетелей и даже привозили в Москву из колонии для допросов. Впрочем, эти подозрения не подтвердились: по делу лжесвидетелей и Михаилу Ефремову, и Эльману Пашаеву удалось выйти сухими из воды. Теперь у адвокатов артиста вся надежда на кассацию: дело Ефремова в ближайшее время должно зайти на третий круг.