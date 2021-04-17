Сборная России по фигурному катанию на командном ЧМ-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В японской Осаке рано утром в субботу, 17 апреля, завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года. Этот турнир еще никогда не покорялся россиянам. Как ни старались, максимум - серебро в 2015 и 2017 годах. Самые титулованные - США (4 победы) и Япония (2 успешных турнира).

У российской команды было большое единение в "кике" на турнире в Осаке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Команда России же, выиграв 3 из 4 золотых награды на чемпионате мира 2021 в Стокгольме, приехала на турнир в Осаку в ранге фаворита. Сложно было представить, чтобы нас вот в этом сезоне кто-то бы, да обошел. И к последнему виду программы, женскому одиночному катанию, россияне выиграли 5 из 7 видов. Только гениальный американец Нэйтан Чен выиграл оба проката у мужчин. Остальное же - было за нами!

Елизавета Туктамышева во время проката на командном ЧМ-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так что к последнему виду программы, женскому одиночному катанию, у нас было преимущество в 9 баллов над командой США. Проиграть турнир наши могли только, если Аня Щербакова и Лиза Туктамышева провалят свои прокаты напрочь. Но все прекрасно понимали - дело идет к первому в истории успеху россиян.

И постепенно, шаг за шагом, таяли интриги, и причины, по которым российская команда могла бы проиграть турнир, который уже вот - наш! По ходу женских прокатов даже случилась небольшая сенсация. Звездная японка Рика Кихира, которая в декабре 2018 года победила Алину Загитову в финале Гран-При, в произвольном прокате допустила ошибки и пропустила вперед Брейди Теннелл из США.

Анна Щербакова приехала на турнир в Осаку в ранге чемпионки мира 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И первые серьезные баллы у девушек возникли, когда свою программу откатала японка Каори Сакамото - результату в 150,29 балла позавидуют многие в России. "Прокат жизни" просто вышел у нее. Ибо лучший результат, к примеру, у Туктамышевой в сезоне в произвольном прокате - 141,60 балла.

Лиза была капитаном российской команды на ЧМ-2021 в Осаке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И именно Лиза выходила на лед вслед за Каори. Наша Лиза получила за свой прокат 146,23. И она - вторая вслед за Сакамото. Хорошо, но просто японка выступила лучше в этот день. И именно после того, как Туктамышева стала промежуточно второй, то в командном зачете российская сборная временно обошла США - 113 против 110 баллов.

И финальная точка - это выход на лед Анны Щербаковой. И Аня опережает японку - 160,58 балла. Щербакова не проиграла ни одного старта в сезоне. И все. Официально: Россия - чемпион!