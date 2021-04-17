Принц Гарри готовится встретиться с Елизаветой II перед похоронами принца Филиппа

Во время прощания с принцем Филиппом принцы Гарри и Уильям не будут идти рядом Фото: REUTERS

На похороны принца Филиппа прилетел его внук принц Гарри. Его супруга Меган Маркл осталась в Лос-Анджелесе. Врачи не рекомендовали ей совершать длительные перелеты из-за беременности.

Гарри прилетел в Лондон в прошлое воскресенье и сразу отправился на самоизоляцию в коттедже Фрогмор, находящемся в восьми минутах езды от Виндзорского замка. Чтобы присутствовать на церемонии похорон, Гарри предстоит сдать дополнительный тест на коронавирус за 130 фунтов.

Во время процессии принц не будет идти рядом с принцем Уильямом. Братьев будет разделять кузен - Питер Филлипс. Это сделано неслучайно. Питер является старшим внуком принца Филиппа, поэтому по регламенту он должен занять центральное место. Справа от него - второй по старшинству, слева - младший.

Британские таблоиды полагают, что у Гарри будет возможность встретиться тет-а-тет с Елизаветой II перед траурной церемонией и обсудить многие вопросы. Также СМИ сообщают, что этот визит Гарри в Англию решит его дальнейшую судьбу - согласится ли принять непослушный принц руку помощи Букингемского дворца или нет. Именно принц Филипп находил отказ Гарри и Меган от королевских титулов необъяснимым и непостижимым. В течение последнего года герцог Эдинбургский все время вспоминал и удивлялся отъезду внука в США. Источники во дворце отмечают, что «мегзит» сильно задел принца-консорта.

Траурная церемония начнется в Виндзорском замке в 15:00 (17:00 мск). Прямую трансляцию будут вести все британские телеканалы. С утра на всех государственных учреждениях приспущены флаги в память о принце Филиппе. Сайт kp.ru также будет вести трансляцию с прощания.