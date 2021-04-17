Почему русские фигуристы - лучшие в мире. Пять простых выводов после победы сборной на командном ЧМ-2021

Капитан сборной России на командном ЧМ-2021 - Лиза Туктамышева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России впервые в истории одержала победу на командном чемпионате мира по фигурному катанию. С 2009 года раз в два сезона собираются лучшие в мире команды. И весной 2021 года этот турнир покорился нам! Четыре раза его выигрывали американцы, дважды - японцы. Больше - никто. И вот теперь в этот элитный клуб вошла российская сборная.

У НАС БЫЛА ПРАКТИКА

Так уж вышло, что сезон 2020/2021 годов вошел в историю как "коронавирусный". По сути, только в России проходило такое количество стартов для фигуристов, которое можно сравнить с допандемийными показателями.

Отменились этапы Гран-При по осенью 2020 года? Не беда - у нас есть этапы Кубка России и финал. Нет чемпионата Европы 2021? Ладно, вот - Кубок Первого канала, где выступали многие из тех, кто катался потом в Стокгольме и Осаке.

Другие же страны такими показателями не могут похвастаться. Потому что для спортсменов ежедневные тренировки - это одно. А вот "заруба" на соревнованиях - совершенно другое. Поэтому наши и приезжали на два турнира, чемпионат мира в Стокгольме и "командник" в Осаке, имея такого вида преимущество.

Анна Щербакова - чемпионка мира 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КОНКУРЕНТЫ УШЛИ В ТЕНЬ

Стоит сказать прямо - помимо девушек, в этом сезоне у нас появились мощные фигуристы и в других видах программы. Даже Михаил Коляда, перейдя к Алексею Мишину, занял в произвольном выступлении на командном ЧМ-2021 третье место. Дайте еще год, и к Олимпиаде-2022 в Пекине из Коляды сделают нового Алексея Ягудина.

Но вместе с тем, фигуристы из других сборных, которые, допустим, были раньше лучшими в парном катании или в спортивных танцах, постепенно сошли с топовых позиций. И вот уже у нас есть чемпионы мира в лице пар - Виктория Синицина/Никита Кацалапов (были вторыми в 2019 году) и Анастасия Мишина/Александр Галлямов (приехали на первый в жизни взрослый ЧМ). Так что к Олимпиаде-2022 складывается крайне позитивная картина для нас в фигурном катании. И победа на командном ЧМ-2021, а это олимпийский вид - сигнал для всех соперников.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 2021 ДАЛ НАМ ЗАРЯД

Сборная России, одержав уверенную победу в командном зачете на чемпионате мира 2021 в шведском Стокгольме, получила мощный заряд перед последним турниром сезона. Впервые за десятилетия турнир прошел строго под знаком наших. Так что составление команды из лучших фигуристов по итогам ЧМ-2021 - один из залогов успеха. Потому что на прошлые турниры далеко не всегда собиралась российская команда из самых лучших. К примеру, в 2019 году Алина Загитова не каталась на командном ЧМ-2019.

Елизавета Туктамышева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАШИ ДЕВУШКИ - ЛУЧШИЕ В МИРЕ

Когда во время командного чемпионата мира шли женские прокаты, то первую, "слабую", разминку, подчас было смотреть крайне сложно. Такими баллами в России даже на юниорском чемпионате не выиграть ничего. Женское катание у нас сейчас объективно лучшее в мире. И к Олимпиаде-2022 будет еще круче. За место в команде будут сражаться не только Трусова, Щербакова, Туктамышева и Косторная. Ведь к Играм в Пекине уже будет проходить по возрасту Камила Валиева. Нам бы 5-6 мест на Олимпиаде в женском фигурном катании, тогда бы смотреть прокаты на Играх станет интересней. Но очень жаль - будут только три.

У РОССИИ БЫЛ СВОЙ ФЛАГ

Один достаточно важный момент - командный чемпионат мира по фигурному катанию стал одним из немногих турниров, где россиянам можно кататься с триколором. Санкции ВАДА не распространяются на эти соревнования, пускай они хоть и связаны с ISU. Потому что турнир в основе своей - коммерческий, значит не носит статус официального. Поэтому было крайне позитивно смотреть, как наши празднуют выступления с национальным флагом и гимном, который можно играть и слушать. ВАДА в Осаке - не указ. И это - финал лучшего сезона в российском фигурном катании за долгие годы.