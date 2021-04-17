Россиянин умоляет фанатов отпустить его с китайской «Фабрики звезд»

Владислав Иванов одномоментно стал кумиром миллионов китайских девушек Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Слава настигла 27-летнего Владислава Иванова из Владивостока внезапно. Одномоментно парень превратился из обычного студента в кумира миллионов китайских девушек.

Влад уже несколько лет живет в Китае, учится в университете Фудань в Шанхае, работает моделью, продает косметику и иногда дает уроки как репетитор.

Парня часто сравнивают с героем аниме Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На музыкальном шоу Produce Camp 2021 или Chuang 2021 (китайский аналог вокального реалити-шоу «Фабрика звезд») россиянин оказался случайно. Приятель попросил Влада поработать на проекте в качестве переводчика двух японских артистов. Молодой человек согласился.

На площадке его заметили продюсеры и стали уговаривать принять участие в шоу. В Китае юноши со славянской внешностью пользуются большой популярностью. Влад поначалу отказывался, но на третий раз уговоров дал добро. Иванов взял себе сценическое имя Lelush в честь главного персонажа аниме «Код Гиасс. Восставший Лелуш».

Влад не рассчитывал на длительное пребывание на шоу. Фото: wetv.vip

Россиянин трезво оценивал свои силы: танцевать и хорошо петь он не умеет, поэтому на победу и длительное пребывание на шоу не рассчитывал. Более того, организаторы обещали, что через две недели его отпустят. Но что-то пошло не так. Лелуш стал супер популярным, количество подписчиков его аккаунта в ТикТок стало стремительно расти.

Но эта популярность Владу не в радость. Он предпринимает любые шаги, чтобы поскорее вылететь из проекта: скандалил, читал рэп по-русски, старался казаться безэмоциональным. Просто разорвать контракт с продюсерами шоу Иванов не может, за это ему придется выплатить большую неустойку. Единственная надежда на голосование зрителей.

Влад просит дать ему спокойно покинуть шоу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В соцсетях пользователи просят в комментариях скорее отпустить «малыша Лелуша» домой. В официальном аккаунте шоу даже создали специальный хештег #FreeLelush (Свободу Лелушу). К слову, в этом проекте помимо Влада принимал участие юноша из Украины. Перед своим уходом он попросил зрителей больше не голосовать за Лелуша, потому что тот на самом деле хочет вернуться домой. Все обращения Влада к своим поклонникам проголосовать против него и дать спокойно покинуть шоу, действуют с точностью наоборот.