Украина бредит ядерным оружием

Украинцы мечтают вновь заполучить ракеты с ядерными зарядами Фото: Евгения ГУСЕВА

Весеннее психическое обострение на Украине достигло практически максимума. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, выступая в эфире телеканала «24», заявил, что Украине по силам создать «грязную ядерную бомбу».

- У нас есть такой потенциал, у нас есть реакторы изначально для того, чтобы начинать эти процессы, и достаточно мощный военно-промышленный комплекс, который не сразу, но постепенно мог бы дать такие результаты. Более того, есть так называемые «грязные» ядерные бомбы. Это означает, что боевые части будут нести заряд, который заражает соответствующую местность. Но есть и совсем другие поражающие факторы. Такую бомбу можно сделать достаточно быстро, - объявил сей грозный вояка. Правда, оговорился. - В мире такую бомбу воспринимают как бомбу террористов… Но когда есть политическая воля, тяжелый труд, поддержка народа, то можно достичь.

С каждым годом, в период весны или осени мечты украинских политиков, генералов и официальных лиц об обладании ядерным оружием становятся все влажнее и влажнее. Нет, конечно, до пика заявлений 2014 года, мол, если «агрессор вторгнется», то украинцы «взорвут все атомные электростанции», и пусть «агрессору» от этого станет хуже. Мысль, что «агрессор» может убраться, а зараженная местность останется, так и не пришла в чубатые головы.

А тут еще и посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил на днях, что НАТО надо принять Украину в свои члены и оказать военную помощь, а иначе у Незалежной не останется другого варианта, как вернуться в статус ядерной державы. Это тот самый Мельник, что публично критиковал президента страны своего пребывания, издевался над бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

Украинская дипломатия – это, конечно, та еще песня. Стоит вспомнить хотя бы украинского консула в Гамбурге, который любит фотографироваться, кидая зиги, является поклонником национал-социализма, вермахта и еврейских погромов. Его вроде бы после разгоревшихся скандалов уволили из МИДа Украины, но он быстро восстановился по суду. Наверное, теперь ожидать назначения консулом в Израиль. Судя по его взглядам и профессиональной компетенции украинского дипкорпуса, МИД Украины именно туда его и назначит.

Впрочем, сейчас не об этом. Украина действительно помешалась на ядерном оружии. Не какие-то пронацистские психи и штафирки, не нюхавшие армии, а люди, являющиеся профессиональными военными, несут чушь и бред про ядерное оружие. Так, например, министр обороны Украины Валерий Гелетей осенью 2014-го заявил, что Россия, дескать, применила ядерное оружие на территории Луганского аэропорта. Причем, дважды. Больший бред трудно было себе представить.

Сейчас украинские «эксперты» и военачальники зациклились на идее-фикс «если бы у нас была ядрена бомба». Дальше следует разные варианты. Их бы «все боялись», они бы «освободили Крым, Донбасс, Кубань и победили Россию и разрушили Москву и Кремль», им бы «все платили». Они совершенно серьезно обсуждают такую перспективу, не понимая (а если понимают, то отгоняют эту мысль подальше), что получить ядерную оружие, даже сделать «грязную бомбу» им не позволит, в первую очередь, Европа. Которой хватило одного Чернобыля, и она очень не хочет новых сюрпризов такого рода.

Они не могут вспомнить, что после развала СССР вовсе не Россия с Ельциным во главе была сторонником ядерного разоружения Украины. Казахстан тогда на такое быстро согласился, Белоруссия тоже не особо сопротивлялась. Уговаривать как раз пришлось Украину, и делали это как раз США, выкручивая Киеву руки. А Ельцину было все равно. Собственно говоря, Украина, Белоруссия и Казахстан были лишь территорией размещения носителей ядерного оружия, а все управление ракетами СССР сосредоточил в Москве. Но украинцы пытаются сейчас тем, что якобы у них были бомбы и ракеты с ядерными зарядами. И мечтают вновь заполучит их.

Неважно, что на Украине отсутствуют технологии. И что нет денег на такой проект. Главное, что когда эта «ядрена бимба» появится (опять же, не важно откуда), у украинцев сразу все появится, они смогут пышаться и диктовать свою гордую волю всему миру.

И не понимают, что именно поэтому появления такого оружия у Украины мир не допустит никогда. Вне зависимости от того, кто там с кем борется, и кто какие санкции кому объявляет.

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