Экс-госсекретарь США Помпео заставлял сотрудников выгуливать свою собаку и записывать его в салон красоты

К расследованию в отношении Помпео американский истеблишмент готовился давно Фото: REUTERS

Бывшего главу американского Госдепа Майка Помпео и его супругу Сьюзан обвинили в злоупотреблении служебным положением. Во время работы в ведомстве госсекретарь перманентно заставлял своих сотрудников выполнять поручения личного характера. Офис генерального инспектора Госдепа насчитал, что такие просьбы поступали более 100 раз, пишет издание Politico.

В ходе расследования была проверена внутренняя переписка, а также были опрошены сотрудники, работавшие лично с Помпео. Следователи обнаружили многочисленные подтверждения злоупотребления должностными полномочиями со стороны экс-госсекретаря. Так было установлено, что он неоднократно просил подчиненных забронировать столик в ресторане для ужина с друзьями (более 30 раз за время своей службы), погулять со своей собакой, записать его в салон красоты или организовать поездки для политических партнеров и соратников.

Просьбы личного характера поступали и от супруги, хотя она не находилась на госсодержании. Она просила помощников мужа заказать доставку цветов или купить футболку для подруги, записать в парикмахерскую.

Ни о какой дополнительной оплате за выполнение этих просьб речь не шла. Чаще всего они поступали во внерабочее время. Также внимание следователей привлек один случай, когда чета Помпео потратили средства Госдепа на покупку подарков. Они не имели никакого отношения к дипломатической работе.

К этому расследованию американский истеблишмент готовился давно. Но оно началось только в 2020 году после ухода предыдущего генинспектора Госдепа. Его увольнение фактически спровоцировал лично Помпео.