«Будет демонстрировать свои таланты на нарах»: на Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков

Защищать Моргенштерна будет звездный адвокат Сергей Жорин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самый хайповый артист шоу-бизнеса вновь у всех на слуху: в его хитах усмотрели пропаганду наркотиков. Заведено дело, правда, не уголовное, а административное: наказание по статье - штраф до миллиона рублей.

- Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудило дело по статье 6.14 КоАП - якобы в двух клипах Моргенштерна «Family» и «Розовое вино-2» есть пропаганда запрещенных веществ, - рассказал kp.ru адвокат Моргентшерна Сергей Жорин. - Примечательно, что в рамках расследования надо будет провести ряд экспертиз, в том числе лингвистическую. И теперь не только сотрудники полиции, но и суд вынуждены будут подробно ознакомиться с творчеством моего доверителя: пересмотреть клипы, прочитать тексты песен. И я, как адвокат Моргенштерна, желаю им приятного прослушивания!

Между тем, инициатор жалобы на рэпера - экс-депутат Госдумы и лидер движения

«Антидилер» Дмитрий Носов не видит в этом ничего смешного. Общественник настроен не только изъять песни рэпера из Сети, но и упечь его самого за решетку.

Инициатор жалобы на рэпера - экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы давно воюем с исполнителями, которые поют о наркотиках и которых слушают подростки. А Моргенштерн пошёл ещё дальше - он направил свое творчество на семилетних детей: его песни звучат в детсадах и начальных школах, - возмутился Носов в беседе с kp.ru. - Как по мне, так это подрыв национальной безопасности, и так называемым "творчеством" Моргенштерна должно заниматься ФСБ. Понятно, что он сам - это чей-то проект, призванный заработать денег на развращении детей. Каждый день в него вкачиваются миллионы рублей, а сам Алишерка получает всего 5-10 процентов. Все его тачки, деньги - не более, чем реквизит, чтобы продемонстрировать богатство и крутизну. И глядя на него, дети хотят быть похожими.

Лидер «Антидилера» уверен, что административным делом эта история не ограничится.

- Мы написали обращение к президенту, письмо в Генпрокуратуру - сейчас по ним идёт работа. И я приложу все усилия, чтобы в итоге было заведено уголовное дело за пропаганду наркотиков в интернете, - продолжает Носов. - Надеюсь, что Алишерка скоро будет демонстрировать свои таланты на нарах.

А вот к адвокату Моргенштерна у экс-депутата вопросов нет:

- Мы вчера с ним списывались, я сказал: «Серега с тебя бутылка, пора проставляться! Сколько я тебе уже клиентов подогнал (до этого Жорин защищал рэпера Гуфа, задержанного за наркотики. - Ред.). Думаю, Жорин прекрасно понимает, что это дело проигрышное. Но адвокатам все равно надо работать и зарабатывать, - рассуждает Дмитрий Носов.

По его словам, штраф, который могут присудить артисту, - не самоцель. Главное, что песни Моргенштерна уберут из общего доступа.

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