Новая украинская реальность: «бандеровцы спасали евреев, а в Холокосте виноват СССР»

Украинский институт национальной памяти (УИНП) провел конференцию «Украинское освободительное движение во время Второй мировой войны: память vs пропаганда» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда еще несколько лет назад мы прогнозировали, что после попыток уравнять вину гитлеровской Германии и СССР в развязывании Второй Мировой войны стоит ждать обвинения в этом только Советского Союза, то и не думали, что сие произойдет так скоро. Однако, уже свершилось. Украинский институт национальной памяти (УИНП), есть в Киеве такой государственный очаг научного укронационализма, провел в Тернополе конференцию «Украинское освободительное движение во время Второй мировой войны: память vs пропаганда». И докладчики на этой конференции на полном серьезе объявили, что в гибели миллионов евреев на Украине в годы гитлеровской оккупации виноваты не украинские националисты-каратели и даже не сами немецкие оккупанты, а - кто бы вы думали? – правильно, СССР.

Нет, речь пока еще не о том, что советские солдаты расстреляли евреев в Бабьем Яру, отправляли евреев эшелонами в лагеря смерти в Польше и Германии, которые на территории нацистского рейха оборудовал, конечно же, не кто иной, как Сталин. До такого маразма еще не дошло, хотя в той же Прибалтике местные патриоты-историки объясняют, что концлагеря были на самом деле оздоровительными лагерями отдыха. На худой конец, колониями трудового перевоспитания. Нети, по мысли «светочей укроразума», евреев нацистам выдавали украинцы, но те, которые под властью СССР «потеряли свой национально-культурный и гуманистический код под влиянием советской атеистической пропаганды».

Почему в таком случае самые масштабные еврейские погромы на Украине прошли в регионах, которые меньше всего находились в составе СССР, а именно – на Западной Украине, украинские «ученые» объяснять не стали. Более того, по их мнению, в этих регионах ничего подобного не происходило.

- В Галиции к лету 1941 года не было такой насильственной атеизации и русификации, как в остальной Украине. Поэтому люди там остались настоящими украинцами: религиозными, отзывчивыми к чужому горю. В Галиции было много работающих церквей и монастырей. В греко-католических монастырях Галиции нашли свое спасение тысячи евреев. Апостолами спасения евреев были идеологи украинского освободительного движения: братья Климентий и Андрей Шептицкие, лидеры (организации запрещены в РФ) Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*, — объяснила участникам конференции докладчик Елена Ищенко.

Кто же устроил тогда 30 июня 1941 знаменитый еврейский погром во Львове после того, как его оставили советские войска, немецкие еще не заняли? Все знают, что это были как раз банды из украинских националистов и их местных добровольных помощников. Все, кроме украинских «историков». Немцы, вступив во Львов прекратили этот националистический угар и беспредел, но не потому, что любили евреев, а поскольку во всем должен быть порядок.

Кстати, Андрей Шептицкий – этот тот самый митрополит Украинской греко-католической церкви, который слал приветственные телеграммы Гитлеру, называл партизан «жидовскими бандитами», направил капелланов в дивизию Ваффен СС «Галичина» им отметился рядом аналогичных поступков. И когда главный раввин Львова просил Шептицкого 30 июня 1941-го остановить погромы, последний ему отказал. Шептицкий действительно начал помогать евреям, но произошло это уже тогда, когда он понял, что гитлеровцы войну проигрывают.

А вот восточнее Киева население и само такие погромы не устраивало, и доносить немцам о спрятанных и спрятавшихся евреях не спешило. В отличие от «западенцев». Правда, поскольку никакой такой независимой Украины тогда не было, то получается, что массовые антиеврейские настроения «западенцев» были сформированы у населения в период нахождения западных регионов нынешней Незалежной в составе Польши.

Такими темпами через пару лет украинские историки расскажут, как бандеровцы спасали поляков во время Волынской резни. А что? «Британские ученые» уже локти себе кусают от зависти, глядя как плющит и колбасит их украинских коллег.

*Организация, запрещенная в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украинские генералы обещают сами сдержать «агрессию России». Без помощи союзников, которую им никто не обещал

«Накачка» населения ожиданием грядущих «подвигов», на украинском ТВ сменилась на прием «успокоительного» (подробности)