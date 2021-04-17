Сотрудники СК седьмой год разбираются в обстоятельствах смерти студентки в Котельниках

Родители не верят в самоубийство Вики Лаврухиной Фото: из личного архива

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области и доложить о ходе расследования уголовного дела 2014 года. Речь про историю, которая случилась в Котельниках. Из окна выпала девушка, ей было 19 лет. Все эти годы сыщики устанавливают истинную причину смерти студентки. Родители погибшей не согласны с выводами экспертов.

Трагедия случилась в декабре 2014 года. 19-летняя Виктория узнала, что к ее молодому человеку в гости пришли одногруппницы — готовится к экзаменам. Девушке это не понравилось и она приехала к парню на разговор.

Девушке было всего 19 лет Фото: Из личного архива

Отношения у пары были сложными: часто ссорились и мирились. По словам источника kp.ru в следственных органах, вопреки разладам, девушка очень любила парня. В свой паспорт она ручкой вписала семейное положение: «Замужем за Галиулиным» — имя изменено.

Родных погибшей смущает факт: тело лежало слишком далеко на асфальте. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Но экспертизы за шесть лет следствия не подтверждают эти догадки. В заключениях сказано, что при падении несчастная зацепилась за провода — поэтому труп и лежал дальше. Была проведена 21 экспертиза, но родители не согласны с заключениями.

— Молодые люди, которые находились в квартире в момент смерти девушки, допрошены в Главном управлении криминалистики центрального аппарата СК. Дали показания под полиграфом, допросы изучали эксперт-психологи на предмет ложного конструирования показаний. Но заключения однозначные: свидетели ничего не выдумают и не знают обстоятельств смерти, — рассказала «Комсомольской правде» старший помощник руководителя Главного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

По официальной версии следствия, Вика покончила с собой после ссоры со своим молодым человеком Артемом Беляевым (фамилия изменена). Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас версия следствия выглядит так: погибшая пришла в гости к парню. Пара поругалась и молодой человек вышел из комнаты. Когда вернулся, его девушка уже лежала мертвой на асфальте.

— Все годы следственные действия и следственные эксперименты не останавливаются. Сотрудники продолжают работу, чтобы установить истину по делу. Однако оснований кого-либо привлечь у нас нет. Все доводы, выдвигаемые родителями погибшей, в ходе следствия в обязательном порядке проверялись. В этой связи на днях назначены четвертая по счету повторная комиссия судебно-медицинской экспертизы, — отметила Ольга Врадий.