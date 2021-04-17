Из Европы едут за "Спутником": В России провакцинировали первых немецких туристов

Уже летом немецкие власти приступят к массовой вакцинации от коронавируса Фото: REUTERS

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что темпы вакцинации населения растут. В мае прививку получит треть жителей ФРГ.

- Нам потребовалось три месяца, чтобы сделать первые прививки 10% немцев, вторую десятку мы сделаем за три недели, - отметил министр.

Уже летом немецкие власти откажутся от вакцинации только приоритетных групп граждан и приступят к массовой вакцинации от коронавируса.

Основные препараты, которые используются для вакцинации в ФРГ, - это BioNTech/Pfizer и AstraZeneca. Переговоры о закупке российского «Спутника V» продолжаются. Однако есть те, кто не собирается дожидаться договоренности между властями двух стран и отправляется в Россию, чтобы привиться как можно скорее.

Еще в начале апреля западные СМИ заметили возросшую активность иностранных турфирм, которые стали предлагать короткие туры в Россию для вакцинации. В пакет входят две 4-дневные поездки в Москву с осмотром достопримечательностей и вакцинацией. Стоимость такого пакета обойдется от 1200 до 3000 евро (от 100 до 280 тысяч рублей). Счет не будет выставлен туристам до тех пор, пока они не получат российскую визу.

Первые вакцинные путешественники из Германии прибыли в Россию на этой неделе. Среди них - много интернациональных пар: один из супругов - россиянин. Через две недели их ждет повторный визит в страну. Сейчас над организацией аналогичных туров думают итальянские турагентства.

Поскольку многие страны столкнулись с дефицитом вакцин, у вакцинных туров довольно неплохие перспективы. Им не сможет помешать даже возможный отказ «Спутнику V» со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам в сертификации, полагают эксперты.

Российские власти до сих пор официально не дали добро на организацию вакцинных туров.

- В России пока нет программы по вакцинации туристов, - заметил министр здравоохранения Михаил Мурашко еще в конце марта.

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