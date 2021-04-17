В Красноярском экономическом форуме приняли участие более 8 тысяч экспертов и гостей

КЭФ из события в этом году перерастет в процесс. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершился Красноярский экономический форум, напомним, он входит в пятерку форумов, которые поддерживает правительство России. В этом году его тема - «Экономика и пандемия: российский взгляд». Участниками стали свыше 8 тысяч экспертов и гостей из России и других стран, еще 7 тысяч зрителей присоединились к трансляции мероприятий на сайте форума. К дискуссиям подключились более 400 ведущих российских и международных экспертов, 180 из них участвовали онлайн.

В программу вошли более 100 мероприятий деловой, молодежной, образовательной программы форума, они прошли в онлайн- и офлайн-форматах на площадках Сибирского федерального университета в Красноярске, а также в студиях КЭФ в Москве, Берлине и Сингапуре.

Благодаря формату онлайн, участников форума стало намного больше! Фото: Мария ЛЕНЦ

Генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко сообщил, что в течение года планируется продолжить дискуссии под брендом КЭФ на ключевых площадках в крае и других регионах: «Важно, чтобы форум из формата события перешел в формат процесса, постоянной дискуссий по ключевым вопросам развития. До конца года мы планируем провести не менее пяти мероприятий с привлечением российских экспертов».

В ходе КЭФ-2021 было подписано более 20 соглашений на общую сумму заявленных инвестиций более 53,5 млрд рублей. В их числе соглашения, важные для развития туризма в Сибири: создание туристического кластера на плато Путорана, организация придорожного сервиса, создание сети экоотелей в самых привлекательных для отдыха местах Енисейской Сибири.