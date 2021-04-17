Программа «Наше время или Взрослым вход воспрещен»

Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема третьей программы «ВУЗ или колледж: нужно ли нам высшее образование?»

Спикеры: дети, родители, Ирина Всеволодовна Абанкина — профессор института развития образования НИУ ВШЭ, Андрей Курпатов — психотерапевт, президент Высшей школы методологиии, основатель интеллектуального кластера «Игры разума».

Ведущие: Петр Безменов, Анджелина Трошина, Юлия Голдовская

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»