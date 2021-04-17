"Локомотив" сыграл против "Ростова". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Локомотив", выигравший восемь встреч по этой весне, днем 17 апреля сыграл на своем поле против ФК "Ростов". Донская команда напротив - испытывает немало трудностей с результатами во второй части сезона. После рестарта чемпионата команда Карпина выиграла только одну игру - в Волгограде у "Ротора" со счетом 4:0.

А "Локомотив" же вступал в бой с ростовчанами предельно мотивированными - у них 1 очко отставания от "Спартака" после победы 2:0 в очной игре. И в случае успеха команда Марко Николича минимум на сутки становилась бы второй. Спартаковцы свою встречу проведут только спустя сутки - вечером 18 апреля дома против "Уфы".

Предваряли поединок в Черкизово два интересных события. Вратарь "Локо" Маринато Гильерме, получивший дисквалификацию на матч с "Ростовом" за жесты в адрес фанатов "Спартака", объявил стартовый состав своего клуба. А когда же команды выстроились в центральном круге, то была объявлена минута молчания в память об ушедшем из жизни спортивном враче Александре Ярдошвили.

Старт поединка сложился для "Локомотива" просто фантастически. На 3-й минуте ошибается вратарь "Ростова" Песьяков. Обрабатывая мяч после передачи с фланга он допускает ошибку и Франсуа Камано открывает счет. Проходит пара минут, и следующий же удар по воротам издалека от Рифата Жемалетдинова завершается голом - 2:0 после двух подряд ударов. Для "Ростова" это было шоком.

Вратарь "Локомотива" Гильерме стал диктором. Фото: Евгений НЕСЫН

Но до конца первого тайма "Ростов" смог отыграть один мяч. После подачи углового небольшую оплошность допустила уже защита "Локомотива". И на 33-й минуте матча защитник гостей Денис Хаджикадунич, который остался в одиночестве в штрафной "Локо", забил в ворота Антона Коченкова. 2-1. И до конца первого тайма счет не поменялся.

Казалось, что помаленьку "Ростов" все-таки начинает приходить в себя и счет 2:2 уже совсем близко. Но в начале второго тайма у гостей с поля удалили за грубый фол в центре поля Армина Гиговича. Играть стало чуть сложнее в меньшинстве. И через 10 минут после удаления в ворота гостей ставят пенальти. Поляк Крыховяк спокойно развел вратаря и мяч по разным углам - 3:1. Вопрос о победителе, кажется, был снят.

Однако же, некоторые эксперты уже высказали мнение об ошибочности назначения пенальти. В частности, на это обратил внимание экс-судья Игорь Федотов. К тому моменту с игры уже сняли Федора Смолова. Эту "голевую машину" весной остановил "Ростов" - с поля форвард ушел без гола, хотя до этого отличался постоянно.

"Ростов", как ни старался, не смог переломить ход поединка. Две двойных замены освежили игру. Но "Локомотив" был все же сильнее - две ошибки в начале поединка оказались для команды Валерия Карпина фатальными. Ну а на 89-й минуте Эдер поставил точку, сделав счет 4:1.

"Локо" после этой победы вышел на чистое второе место в турнирной таблице РФПЛ с 49 очками. "Спартак" минимум при 47 баллах до вечера 18 апреля - третий. "Ростов" остался на 9-й позиции - 37 очков после 26 встреч.

Следующая игра у "Локомотива" - в среду, 21 апреля, дома против ЦСКА в полуфинале Кубка России. А затем уже 24 числа предстоит выезд в гости к ФК "Тамбов". А "Ростов" же спустя сутки дома примет тульский "Арсенал".