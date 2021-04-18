Байден на климатическом саммите подготовил ловушки России и Китаю

Владимир Путин повернет моду Запада на «зеленую энергетику» в пользу России. Фото: REUTERS

Виртуальная встреча глав четырех десятков ведущих государств откроется 22 апреля.

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Официально саммит посвящен борьбе с глобальным потеплением, сокращению вредных выбросов в атмосферу.

-Хотя крупнейшие американские инвестбанки заявили, мол, забудьте про глобальное потепление, - говорит член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. - Впереди нас ждет сырьевой суперцикл. Цифровая экономика и увлечение материалоемкими «зелеными» проектами вызвали резкий рост спроса и повышение цен на промышленные металлы, нефть и другие углеводородные носители энергии.

Для заправки экологических электромобилей потребуются новые электростанции на угле, газе, мазуте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» ВНОВЬ В ЦЕНЕ

- Поподробнее, пожалуйста…

- Это еще февральская новость, но она прошла практически незамеченной. Аналитики JPMorgan заявили о начале нового, пятого за 100 лет суперцикла роста сырьевых рынков. Этот суперцикл - продолжающееся 10 – 12 лет повышение цен на сырье и сырьевые товары. Такого же мнения аналитики Goldman Sachs Group, Bank of America и Ospraie Management. Последний такой суперцикл начался в 1996 году. Пик пришелся на 2008 год.

-Тогда цена барреля нефти перевалила за 150 долларов! Потом вспыхнул мировой финансовый кризис. И баррель покатился вниз.

- Еще год назад мы слышали, что нефть никому не нужна. В лучшем случае, дескать, баррель будет стоить 20 долларов. А теперь цена «бочки» перевалила за 65 баксов! Индекс стоимости промышленных металлов - на многолетнем максимуме. Но, к сожалению, дорожает не только нефть, газ, сталь, медь, цинк, алюминий, свинец, палладий и пр. Растут цены и на продовольственные биржевые товары: пшеница, кукуруза, соя, рис, кофе, какао-бобы, свинина, говядина, мясо птицы, сухое молоко и т.д.

Происходит это из-за колоссальной денежной эмиссии в развитых странах, которые напечатали в 2020 году 14 триллионов долларов для борьбы с коронавирусной рецессией. А также из-за того, что целые отрасли и регионы простаивали из-за карантинных ограничений и локдаунов. С одной стороны, рост цен на сырье помогает российской экономике преодолеть спад 2020 года. А с другой, развитые страны, прежде всего США, ЕС и Япония, запустили экспорт инфляции, от которой страдают наши граждане.

Аналитики JPMorgan прогнозируют к концу 2021 года стоимость нефти Brent до $68 за баррель. В Citigroup – все $70. Есть прогнозы и 75, а в следующем году – даже 100 долларов за баррель.

- Приятная новость для России!

- Разумеется. Надо понимать, что санкционное давление Запада, которое мы наблюдаем уже много лет, носит скорее декларативный характер. Если бы мировой экономике были не нужны российские нефть, газ, сталь, алюминий, титан, удобрения, зерно и пр., с нами поступили бы хуже, чем с Ираном. Давно задушили бы санкциями.

Остановись наш энергетический экспорт, Россия теряла бы в совокупности до 12 триллионов рублей ВВП в год. Но вычеркнуть нас из мировой экономики невозможно. Иначе она сама окажется в коллапсе. Мы, благодаря новому суперциклу, получим дополнительные доходы от продажи нефти и газа. В первую очередь они пойдут в бюджет, а оттуда на повышение уровня жизни людей.

- Но «нефтяная игла», согласитесь, одновременно и беда нашей экономики. Из-за «сырьевого проклятия» она слабо развивается.

- Мало было инвестиций в реиндустриализацию, инфраструктуру и технологическое развитие в последние годы. России необходимо время, чтобы выстраивать новую высокотехнологичную экономику. Новый цикл на мировом рынке сырьевых товаров может продлиться около 10 лет, что позволит нам получать дополнительные средства на модернизацию страны. Главное - не растратить это время впустую.

Байден на саммите подготовил «зеленые ловушки» Москве и Пекину. Фото: REUTERS

ЗЕЛЕНАЯ МАСКИРОВКА

- Александр Вячеславович, вы нарисовали благоприятную перспективу для углеводородной энергетики. Что подтверждают аналитики крупнейших банков США - JPMorgan, Goldman Sachs Group, Bank of America… Почему же тогда президент Соединенных Штатов собирает климатический саммит с участием лидеров сорока ведущих стран, где будет петь осанну «альтернативной энергетике» и проклинать нефть, уголь, газ, якобы, главных виновников глобального потепления? Приглашает Путина, Си Цзиньпина, которых считает врагами Америки. Явно неспроста. Где здесь, да простят меня «зеленые», собака зарыта?

- Когда нам рассказывают про глобальное потепление, призывают бороться с углекислым газом, промышленными выбросами, почему-то забывают упомянуть, что за этим стоит финансовый интерес на триллионы долларов.

- Наш Чубайс, помнится, тоже собирался зарабатывать миллиарды долларов на борьбе с потеплением с помощью особых нано-трубок и сделать «Роснано» богаче самого «Газпрома». Но теперь в «Роснано» другой начальник…

- Байденом движет более серьезный интерес. Геополитический! Для Штатов климатическая повестка – новый способ сохранения и расширения своего влияния и власти в мире. Агрессивно навязывая другим странам «зеленые проекты» и «зеленые» кредиты (а это, по сути, продолжение финансового закабаления всего мира) и сокращая в этих странах традиционные отрасли промышленности, Америка будет сдерживать развитие всех остальных государств. Для США и ЕС «зеленые» инициативы, регулирование технологий, углеродные границы и налоги на углеродный выброс – новый вариант мирового господства, протекционизма и решение своих проблем за счет развивающихся стран.

- Любопытная аналогия просматривается. В 1944-м на Бреттон-Вудской финансовой конференции янки сделали свой «зеленый» доллар главной мировой валютой. Теперь на помощь баксу подтягивают «зеленую» энергетику.

- Так оно и есть. Администрация Байдена после ухода из Белого дома «деглобализатора» Трампа запускает новую глобализацию, в рамках которой Соединенные Штаты будут контролировать дефицитные ресурсы, в том числе энергетические, ограничивать потребление остальных стран и держать их экономики на финансовом поводке. Об этом демократы говорят откровенно. Им необходимо, чтобы не только союзники, но и страны, которые еще пока не ушли в орбиту Китая, были жёстко привязаны новыми кредитами и «зеленой» повесткой к политике Вашингтона. Чтобы никто уже не вспоминал о принципах свободной торговли, чтобы напечатанные триллионы долларов не дестабилизировали американскую экономику, а уходили в заведомо неэффективные «зеленые» проекты других стран, попутно затягивая их в кредитную кабалу, из которой не выбраться. Ведь борьба за климат – это святое!

К тому же климатическая повестка – дополнительный инструмент давления США на Китай, ставший индустриальным центром мира. Хотя сами американцы, европейцы, японцы перенесли много лет назад свои грязные производства в Поднебесную.

-А теперь будут карать Китай как главного «загрязнителя планеты». В 2019 году его доля в суммарных мировых выбросах СО2 составила 28,8%. Под этим предлогом можно тормозить развитие экономического конкурента США.

- Это инструмент давления и на Россию, как мирового поставщика энергоносителей. По запасам природного газа Россия уверенно занимает первое место в мире, у нас четверть мировых объемов этого «голубого топлива». По запасам угля – второе, по доказанным запасам нефти – шестое место.

Россию нельзя подсадить на долги, наш бюджет сбалансирован. Но можно попытаться вновь ограбить, как в 90-е годы. Евросоюз, например, собирается с 2023 года ввести «углеродный налог» за каждую тонну выбросов СО2, возникающих при производстве продукции, которую другие страны поставляют в ЕС.

Это и продукты переработки нефти и газа, и сталь, цемент, пластик, резина, минеральные удобрения… Под этот налог может попасть до половины российского экспорта. Если налог будет введен, то нашим компаниям придется ежегодно перечислять в бюджет Брюсселя свыше 10 миллиардов евро.

- Фактически налог на воздух! Вашингтон грозится последовать примеру Евросоюза.

- А еще Запад планирует с помощью «зеленых» финансовых правил ограничить любые инвестиции в российскую экономику.

Благородные цели «улучшения климата» на самом деле маскируют хищническую политику англо-саксов, которая проводится в отношении всего мира в последние 500 лет.

Саммит необходим США для того, чтобы озвучить новую «климатическую» политику и расставить «ловушки» для тех, кто не сразу поймет смысл такой «заботы» о климате и кредитной щедрости американских финансистов. Надо понимать, что США начали новые войны за мировую гегемонию, за ресурсы, за рынки и за время, необходимое для технологического развития и повышения качества жизни в остальных странах мира. Международное право и отношения между странами, установленные по итогам Второй мировой войны, последовательно разрушаются Западом, который навязывает новые правила, несправедливые для других, и продвигает свои интересы в ущерб остальным.

США, Европа перенесли «грязные производства» в Китай. А главным загрязнителем атмосферы попытаются сделать лидера КНР Си Цзиньпина. Фото: REUTERS

КЛАДОВАЯ СОЛНЦА

- Выходит, саммит – ловушка Белого дома для Москвы и Пекина, этакий «троянский конь» Байдена?

- Разумеется.

- Может, лучше лидерам России и Китая проигнорировать в таком случае саммит и вообще выйти из Парижского протокола, как это сделал в свое время Трамп?

- Это не лучший выход, извиняюсь за каламбур. В новой «Большой игре» преимущество получит та держава, которая не побоится играть не по навязанным извне правилам, а будет последовательно отстаивать собственные национальные интересы. Задача России, Китая и других стран, стремящихся сохранить свой суверенитет – дать отпор агрессивной климатической повестке США и предложить всему миру свои экологические и ресурсосберегающие проекты.

Переход мировой экономики на «зеленую» энергетику станет катастрофой для человечества. Либо экологической, либо социально-политической. Ничего не возникает из ниоткуда. Попытка заменить существующую энерго- и теплогенерацию на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) потребует колоссальной нагрузки на экологию и миллиарды тонн дополнительных выбросов в атмосферу углекислого, угарного газа, оксида азота, серы, тяжелых металлов.

Производство солнечных панелей, ветряков и их мачт, опор дополнительных ЛЭП, блоков аккумуляторов - всё это очень грязное производство. Будут уничтожены миллионы гектаров амазонской сельвы, опустошены гигантские регионы в Африке и в Азии. Литий, кремний, свинец, цинк, медь, палладий, олово, алюминий, углепластик, бетон, редкоземельные металлы и пр., не появляются по взмаху волшебной палочки. Если же традиционные электростанции будут закрыты, а замена им не появится, то люди столкнутся с колоссальным дефицитом энергии. Это вызовет коллапс экономики, массовый голод, социальные конфликты, локальные и глобальные войны. Те, кто останется в живых, попадут либо в мрачнейшую антиутопию, либо в новые «темные века».

- И какой же реальный выход, на ваш взгляд?

-Борьба за климат – это не про углекислый газ. Борьба за климат – это эффективная энергетика, в том числе атомная и водородная, сохранение биоразнообразия планеты, посадка лесов, бережное использование ресурсов, сокращение применения пластика, утилизация и возвращение большей части материалов в новый производственный цикл.

России нужны собственные энергетические, транспортные, биомедицинские и цифровые технологии, которые будут востребованы всем цивилизованным миром без исключения. Технологии должны быть достаточно наукоемкие и сложные. Чтобы их невозможно было легко украсть, купить и быстро воспроизвести где-нибудь в другой части света. Ядерные и термоядерные технологии к тому же еще и «токсичные» в плане геополитики. Потому что российский атом отбивает у других желание «сожрать» нас без последствий.

Как бы ни форсировал Байден и его сторонники отказ от традиционной углеводородной энергетики, переход человечества на реальную альтернативу - ядерные, термоядерные, водородные источники энергии, а также использование антиматерии может занять более ста лет. Все это время мы по-прежнему будем использовать уголь, нефть, газ.

Кстати, ископаемые углеводороды, как это парадоксально ни прозвучит, тоже «альтернативная» солнечная энергия. Которую планета накопила для нас миллионы лет назад. И ближайшая задача человечества - создать более совершенные технологии использования углеводородных источников с максимальной утилизацией углекислого газа, иных вредных выбросов. Чтобы накопленную сотни миллионов лет назад энергию Солнца извлекать из недр и использовать с минимальным ущербом для экологии.

А увлечение Запада «зеленой» энергетикой необходимо оборачивать в свою пользу. Увеличивая экспортные поставки металла и материалов, необходимых для таких проектов в объемах миллионов тонн. Участвуя в создании технологий, в производстве турбин и экспорте солнечных панелей всем, желающим их купить. К тому же ветрогенераторы, солнечные панели пригодятся и в нашей стране для электрификации тех населенных пунктов, куда дорого тянуть ЛЭП и где есть дефицит традиционных источников энергии. Поэтому нам имеет смысл участвовать в саммитах, в обсуждениях и в создании «зеленых» проектов. Но так, чтобы это было выгодно нашей экономике и дополняло традиционные углеводороды.

Для заправки экологических электромобилей потребуются новые электростанции на угле, газе, мазуте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Топ-10 стран по эмиссии углекислого газа в 2019 году

1. Китай - 28,8% (в мировых выбросах).

2. США -14,5.

3. Индия - 7,3.

4. Россия - 4,5.

5. Япония -3,3.

6. Германия - 2.

7. Иран - 2.

8. Южная Корея -1,9.

9. Индонезия - 1,8.

10. Саудовская Аравия - 1,7.

По оценкам British Petroleum (доклад «Statistical Review of World Energy»)

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