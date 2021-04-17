ФСБ России предотвратила покушение на Лукашенко

Задержаны готовившие покушение на Александра Лукашенко Фото: Кадр видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь удивил окружающий мир, сообщив, что группа заговорщиков планировала покушение на него и членов его семьи. Причем, судя по озвученному им, заговорщики уже начали давать показания.

- Они показали, как это все планировали, затем мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР — не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей, - несколько путано объяснил он журналистам и рассказал, что в планах группы, помимо его собственной ликвидации было захватить и его детей, «одного, второго, как получится».

Почти сразу последовало сообщение от российской спецслужбы.

- ФСБ РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко, - заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как оказалось, белорусские коллеги отслеживали переписку в чатах того самого американского белоруса Зянковича и политолога Федуты, и когда они договорились провести встречу в Москве, передали эту информацию российским коллегам.

- Неужели заговорщики не могли встретиться в Польше? Зачем они поперлись в Москву? – удивлялись самые пытливые неосторожности заговорщиков. Но в том-то и дело, что Зянкович проводил консультации и в США, и в Польше, а в Москве вместе с Федутой он договорился встретиться с некоторыми генералами Вооруженных Сил Белоруссии. Которые, вполне естественно, не могли свободно выехать в Польшу, в отличие от Москвы.

Встреча состоялась в одном из ресторанов российской столицы. В ходе встречи с оппозиционно настроенными генералами заговорщики и раскрыли все свои планы. Планировалось устранить не только Лукашенко, но и практически все руководство республики, причем не просто нейтрализовать, а устранить именно физически. Произойти это должно было во время парада Победы в Минске 9-го мая, на котором как раз практически все руководители Белоруссии и собрались бы вместе с президентом.

Практически сразу после покушения и убийства Лукашенко заговорщики планировали захват телецентра и радио для обращения к нации, блокирование лояльных действующей власти воинских частей в столице, внутренних войск и казарм ОМОНа, а также отключение энергосистемы республики, чтобы затруднить действия силовиков и правоохранительных органов.

- Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая. После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам, - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Безусловно, парад как точка и время покушения, с точки зрения заговорщиков, практически идеально подходят для покушения. Во-первых, как уже отмечалось, все руководство страны находилось бы на центральных трибунах. А потом. Можно вспомнить уже случавшиеся исторические прецеденты. Например, покушение на президента Египта Анвара Садата как раз на военном параде 6 октября 1981 года. Тогда вместе с Садатом на трибунах погибли 12 человек, а еще свыше 30 руководителей Египта были ранены. Хотя египетские заговорщики были и казнены потом по решению суда в апреле 1982-го, Садата, естественно, это уже не воскресило. Кстати говоря, в убийстве не очень сговорчивого Садата многие тогда обвинили американские спецслужбы.

В том, что за подготовкой покушения на него стоят американцы, не сомневается сейчас и сам Лукашенко. Правда, он подчеркнул, что не знает, какая именно из спецслужб, но это, по его мнению, в данном случае и не важно.

- Меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, а не какие-то спецслужбы, - подчеркнул президент Белоруссии то обстоятельство, что санкция на его устранение была дана с самого верха. Собственно говоря, и тут Лукашенко прав на все 100%. Вспомним, что удары беспилотников в Пакистане, Афганистане и других странах, где американцы позволяли себе плевать на местное законодательство, санкционировал всегда не директор ЦРУ, не Председатель Объединенного Комитета начальников штабов ВС США и не министр обороны США, а непосредственно президент США Барак Обама.

У белорусского КГБ сейчас мощнейшая доказательная база, предоставленная российскими коллегами. В отношении Зянковича и Федуты следственными органами Белоруссии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Белоруссии. Кроме того, как объявил Лукашенко к заговору оказался причастен и глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.

Кстати, косвенные признаки того, что о заговоре знали или подозревали не только эти лица, пришли, как это ни странно, из Украины. В журнале «Український тиждень» вышла статья симпатизирующего змагарам белорусского журналиста Сергея Пульши, в которой автор делал смелый «прогноз» о том, как будет вести белорусская армия.

- Не стоит забывать, что в своей гражданской жизни немало белорусских солдат и офицеров отдыхали на украинских курортах и ездили на шопинг в Хмельницкий, Чернигов, Киев. Все это, безусловно, не будет способствовать высокому боевому духу белорусской армии, - написал журналист из Белоруссии и заключил. - И вполне возможно, что среди офицеров созреет какой-то «заговор капитанов», вследствие чего танки белорусской армии окажутся не под Черниговом, а у резиденции «президента ОМОНа».

Один из главных вопросов, который сейчас пока остается невыясненным, являлись ли белорусские военные, приехавшие на встречу с заговорщиками в Москве, реальными оппозиционерами, или же их подставил организаторам планировавшегося покушения тот же самый КГБ республики. Впрочем, это станет известно уже в ближайшее время. И судить про это можно будет по тому, начнется ли в белорусской армии чистка среди офицерского и генеральского корпуса или нет.

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