Актёр Баринов – после победы «Локомотива»: «В первых двух голах «Ростов» делал подарки. Завернули в бумажку и принесли с цветами»

Болельщик «Локо» Валерий Баринов поделился с «Комсомольской правдой» радостными эмоциями от результатов «Локомотива». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский «Локомотив» продолжает штамповать победы и добиваться места в Лиге чемпионов. «Железнодорожники» переиграли «Ростов» Валерия Карпина (4: 1) благодаря двум быстрым голам на четвертой и шестой минуте и реализованному пенальти. Произошло это не без ошибок голкипера ростовчан Сергея Песьякова и спорного решения главного судьи матча.

В этом календарном году подопечные Марко Николича пока не проиграли ни одного матча. Знаменитый актер и болельщик «Локо» Валерий Баринов поделился с «Комсомольской правдой» радостными эмоциями от результатов «Локомотива».

— «Локомотив» выиграл, конечно, не без доли везения. В первых двух голах «Ростов» делал подарки. Завернули в бумажку и принесли с цветами. Но это только завело «Локомотив». Они играли в свою игру. Единственное, мне не понравилось, что они начали игру сушить, имея преимущество на одного игрока. Но пока все идет неплохо. Тем не менее, считаю, что «Ростов» такой счет не заслужил. Были моменты, как и у «Спартака», когда они начинали поддавливать. Но пока удача на нашей стороне. Плюс, команда играет очень расчетливо. «Локо» продолжает удивлять. Их рекорд — отличный подарок для болельщиков, — сказал Баринов корреспонденту kp.ru.

Пока «Локо» исправно набирает три очка в каждом матче, «Зенит» споткнулся о «Краснодар» (2:2). Валерий Баринов рассказал, как результат матча в Краснодаре скажется на игроках красно-зеленой команды.

— Не знаю, кажется, «Зениту» больше терять-то и негде... Если только с нами. Смотрю их потенциал, длину скамейки, концовку с «Краснодаром» и жду очень серьезный матч с «Локомотивом». Если «Зенит» выиграет в том матче, все решено, — подвел итог Баринов.

Очная встреча «Зенит» - «Локомотива» состоится 2 мая в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги.