"Любовник Собчак": Константин Богомолов учинил потасовку на премьере

Ксения Собчак и Константин Богомолов
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
В браке Ксении Собчак и Константина Богомолова кипят настоящие испанские страсти. Сначала поклонники заподозрили, что у супругов не все в порядке. Даже ходили слухи о том, что якобы телеведущая может развестись с режиссером. Однако на днях случило то, чего никто не ожидал.
Муж Ксении Собчак с кулаками набросился на мужчину прямо на премьере фильма, которого назвали "любовником Собчак". Потасовка произошла на глазах шокированной публики в одном из столичных кинотеатров.
Муж Ксении Собчак с кулаками набросился на мужчину прямо на премьере фильма
Фото: НТВ
Константин Богомолов и телеведущая спускались по лестнице и о чем-то мило ворковали. В какой-то момент режиссер, как разъяренный тигр, набросился на мужчину. Тот едва удержался на ногах. Режиссер не сдавался. Муж Собчак наступал и теснил мужчину к краю лестницы, то и дело грозя пальцем. Ксения пыталась угомонить раздухарившегося мужа, но его было не остановить.
Потасовка произошла на глазах шокированной публики в одном из столичных кинотеатров.
Фото: НТВ
Богомолов заявил, что незнакомец приставал к Ксении и распускал руки. Камеры не успевают зафиксировать, как именно. Светские хроникеры шоу "Ты не поверишь!" предположили, что мужчина приобнял Собчак или даже ущипнул за попу.
Богомолов заявил, что незнакомец приставал к Ксении и распускал руки.
Фото: НТВ
После атаки Богомолова мужчина не унимался. Он продолжил преследовать ее, пожирая глазами. А друг мужчины и вовсе заявил, что на самом деле это "любовник Собчак".