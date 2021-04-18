«Решила резать»: Анне Седоковой потребовалась экстренная операция

Анна Седокова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Седокова рассказала подписчикам своего Инстагарма, что ей потребовалась срочная операция. 38-летнюю певицу беспокоил воспалившийся глаз. Почти две недели Анна терпела, надеясь, что опухоль рассосется сама собой. Но в итоге поняла, что ей все-таки придется лечь под нож хирурга.

- Я сделала операцию. Вы же видели у меня был огромный глаз, потом поменьше но очень болезненный, потом превратился в маленький мерзкий шарик. А все говорили - ну подожди же, он пройдёт. Две недели. Две отменённых премии. Четыре перенесённых больших сьемки. 14 дней страданий. Но все. Настал 15 день. Я вспомнила, что я Аня Седокова, - рассказала певица. - В 2 ночи решила резать. В 8 утра набрала клинику, записалась к хирургу. В 11.30 лежала в операционной. Представляете, как в веко вонзают иглу с обезболивающим, потом удаляют, потом лазером прижигают, потом накладывают повязку. И все. Зачем я так долго ждала? Думала рассосётся?

Певица сравнила операцию с процессом освобождения от всего старого и отжившего, в том числе, от токсичных любовных отношений.

- Обожаю удалять. Мое любимое начало дня! – сообщила певица.

Анна Седокова рассказала подписчикам своего Инстагарма, что ей потребовалась срочная операция. Фото: Инстаграм.

В сторис Анна показала, как выглядит после операции. Певицу очень поддержал ее муж - 28-летний баскетболист Янис Тимма. Такое нежное обращение невероятно тронуло артистку. Она поблагодарила супруга за то, что он любит ее в любом виде – даже когда она больна и похожа на одноглазого пирата.

38-летнюю певицу беспокоил воспалившийся глаз. Фото: Инстаграм.

Свои отношения с Янисом Анна считает большой удачей. Пара начала встречаться в 2019 году. А в июле 2020 года Седокова согласилась стать женой спортсмена, когда он сделал ей предложение во время романтического отпуска в Майами. Пара поженилась в сентябре. Янис – состоятельный жених: по некоторым данным, он зарабатывает около миллиона долларов в год. Баскетболист ради романа с экс-«ВИА Грой» оставил семью – жену с ребенком. До того, как переехать к Седоковой, Янис полгода скрывал роман и тайно встречался с артисткой.

Тимма тепло принял троих детей Седоковой. Сейчас с певицей живут только двое детей – 15-летняя Алина и трехлетний Гектор. Дочь звезды Моника по решению суда осталась в США со своим отцом.

Певицу очень поддержал ее муж - 28-летний баскетболист Янис Тимма. Фото: Инстаграм.

В 2020 году Анна осуществила еще одну свою мечту – она стала обладательницей большой квартиры в столичной новостройке. Певица купила апартаменты за 58 миллионов рублей. Квартиру Седокова взяла в ипотеку, и теперь выплачивает за нее по 480 тысяч в месяц. В интервью ютуб-блогеру Василию Конову Седокова рассказала, что апартаменты площадью 200 квадратных метров с «невероятным видом» расположены в центральном округе Москвы. Сейчас певица и ее муж делают в ней ремонт.