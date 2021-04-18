"Плакал до воспаления роговицы": Итальянский священник влюбился и ушел из церкви к возлюбленной

Итальянский священник влюбился и ушел из церкви к возлюбленной Фото: СОЦСЕТИ

После воскресной проповеди в церкви Сан-Феличе в Масса-Мартане, маленьком городке в самом сердце Италии, приходской священник Рикардо Чеккобелли неожиданно признался своим прихожанам в том, что покидает свой пост и уходит из лона католической церкви, запрещающей священникам жениться.

- Мое сердце влюблено, - не скрывая радостных эмоций, сказал святой отец. – Чтобы быть честным, прозрачным человеком и не нарушать обет целомудрия, данный католической церкви, я решил покинуть ее. Ни разу за всю свою жизнь я не изменил Святому престолу, но скрывать своих чувств больше не могу. Я влюблен!

Сказав это, он снял сутану и попросил епископа освободить его от обетов и клятв, передает francetvinfo.

42-летний Рикардо Чеккобелли был приходским священником в течение двенадцати лет.

- Мало, кто меня понял, - признается уже бывший священник. – Многие говорят, что я предал церковь, подвергся легкомыслию, слабости и измене. Так думаю те, кто ничего не знает обо мне.

Рикардо признался, что перед тем, как сделать решительный шаг, он несколько недель плакал, причем до такой степени, что у него развилось воспаление роговицы. Сейчас мужчина ходит с повязкой на глазах, которую каждый час ему меняет его возлюбленная – Лаура.

С девушкой Рикардо познакомился четыре года назад. И все это время их отношения было чисто платоническими.

На вопрос, собирается ли пара пожениться, Рикардо показывает на небо, говоря, что на все воля божья. Сейчас молодые наслаждаются свободой и друг другом, потому что долго этого ждали.