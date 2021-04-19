Неблагодарные граждане, "Приезжайте, генацвале", чудесная водка, "Ирония судьбы или вениковая терапия" и предками данная мудрость турецкая

В отличие от оригинала 1976 г., действие которого происходит в Москве и Ленинграде, действие фильма Вайсберга-Бальчюнаса будет в Бостоне. Фото: кадр из фильма

На встрече с молодыми единороссами лидер "Единой России" Д. А. Медведев напомнил им, какой путь проделала страна за двадцать лет: "Все очень быстро забывается. Вы все очень молодые. Когда В. В. Путин стал президентом в 2000 году, средняя зарплата по стране была порядка 50 долларов. Никто почти этого уже не помнит. Тем не менее это то, что мы имели 20 лет назад. Почувствуйте разницу. Если сравнивать нашу страну с большинством других стран, такого роста социальной составляющей почти ни у кого нет. Это очень важно. И мне кажется, об этом нужно помнить даже по возможности рассказывать людям, напоминать нашим оппонентам".

Д. А. Медведев совершенно прав. При всех изъянах нынешнего социально-экономического быта он несравним с тем, что было двадцать лет назад. Другое дело, может ли такое абсолютно верное напоминание просветлить умы и унять ропот.

Л. И. Брежнев в 1980 г. тоже мог бы напомнить гражданам, каково было их материальное положение в году 1960-м. Ситуация с жильем, оснащенность домохозяйств холодильниками и телевизорами, рост частного автопарка etc. Генсек тогда мог бы заметить: "Век нынешний и век минувший – свежо предание, а верится с трудом".

Да, собственно, члены Политбюро, как старые люди, помнящие о том, что было, не вполне понимали фронду управляемых. Убожество 1980 г., вечный дефицит, ситуация с ширпотребом и прочие прелести развитого социализма в их сознании извинялись воспоминаниями о былых прелестях, по сравнению с которыми экономика дефицита была что насморк по сравнению с чумой.

Беда в том, что граждане не восприняли бы такую аргументацию. Даже довод "Лишь бы не было войны" работал все менее действенно. Благодарность в политике – дело ненадежное. Что поздняя история СССР показала. Остается надеяться на то, что Д. А. Медведев знает какой-то лайфхак, неизвестный Л. И. Брежневу, и поэтому все у него получится.

Воспоминания о временах Леонида Ильича делаются актуальными и в связи с гонениями на вражеские голоса. "Радио Свобода" (РС) есть, как известно, независимая радиостанция, финансируемая Конгрессом США. Роскомнадзор не верит в ее независимость и полагает, что источник финансирования дает основание считать РС иноагентом. РС отказывается сообщать аудитории, что она – иноагент, а Роскомнадзор методически вчиняет штрафы по принципу "А грозный счет меж тем невидимо растет". Он уже подходит к 80 млн.руб., т. е. перевалил за 1 млн. долл. Пока на всякий случай свободовцы решили эвакуировать часть сотрудников московской редакции.

Если бы, как во времена холодной войны, когда РС располагалась в Мюнхене, сотрудники вряд ли имели бы что-нибудь против: уютность, гемютность, пиво и свиные ножки. Но холодная война кончилась, и местом эвакуации назначена Прага – это еще полбеды, конечно, не Мюнхен, но на этой линии, -- а также Киев, мать городов русских, что радистам совсем уже не нравится. Разумеется, эволюция от Мюнхена до Киева печальна, как в финансовом, так и в прочих отношениях. Однако, Киев еще не самый худший вариант. Экономные конгрессмены США могут отправить радистов и в Тифлис, где их встретят приветственным пением:

"Приезжайте, генацвале, на-ни-на-ни-на!

Угостим вас цинандали! дэли-во-дэла!".

Хотя цинандали – изрядная кислятина, а новосибирские ученые открыли беспохмельное хлебное вино, что даже интереснее. Изучая ягель — лишайник, которым питается северный олень, новосибиряки установили, что добавка ягеля позволяет на 18-20% снизить токсическое и постинтоксикационное действие водки при почти полном сохранении эйфорического эффекта. Рекламировать чудо-водку можно будет шлягером 1972 г. "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним".

Тема веселого дружеского застолья будет отражена и в новом фильме советско-голливудского режиссера М. Э. Вайсберга-Бальчюнаса, представляющем собой переделку "Иронии судьбы или с легким паром". В отличие от оригинала 1976 г., действие которого происходит в Москве и Ленинграде, действие фильма Вайсберга-Бальчюнаса будет в Бостоне. "Русская традиция ходить в баню на Новый год вписалась в американские реалии. Почти в каждом городе США есть баня. В Америке прекрасно знают, что это такое, и «вениковая терапия» там известна под термином «плэйтца». И я решил, что надо сделать сцену в бане, как дань оригиналу. Мои ожидания от этого проекта таковы: теперь вся Америка тоже будет в Новый год сидеть перед телевизором", -- сообщил режиссер.

Сцена в бане (точнее: в предбаннике) является завязкой всего сюжета. Главный герой вместе с друзьями там напился до невменяемого состояния и в результате полетел в Ленинград вместо также пьяного друга Павла. Если бы при посещении бани друзья ограничились вениковой терапией, а к алкогольной терапии не прибегали, то не было бы и сюжетообразующего недоразумения.

Но Вайсберг-Бальчюнас сведущ в американских нравах и знает, что формула автора "Угрюм-реки" В. Я. Шишкова "Поехали на лихачах в баню выгонять винные пары, там зверски хлестались вениками, а после так же зверски напились в каком-то извозчичьем трактире" адекватно описывает обычаи бостонских хипстеров. Так что с завязкой сюжета все будет в порядке, и вся Америка будет потрясена жизненной правдой фильма.

Немалую культурную переимчивость явили и турки-османы в дни священного месяца Рамадан. ТВ-канал Haberturk стал показывать расписание начала ифтаров (вечернего разговения во время Рамадана) в разных городах Турции на фоне величавых аккордов Гимна Советского Союза.

Александровский гимн с 1943 г. знал множество версий, как официальных – то "Нас вырастил Сталин", то нас вырастил кто-то другой, -- так и неофициальных, например, "Однажды в студеную зимнюю пору сплотилась навеки великая Русь". Так что нет ничего удивительного, что его приспособили еще и к турецкому Рамадану. С. В. Михалков отнесся бы с пониманием.