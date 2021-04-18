Ученые считают, что внутри Земли спрятано нечто внеземное

"Пришельцы" расположились у самого ядра нашей планеты.

«Синяк» от Африки до Южной Америки

Уж 10 лет прошло с тех пор, как в Атлантическом океане был замечен загадочный феномен – своего рода «пятно», которое простиралось от Южной Америки до Африки — от Бразилии до Зимбабве. Как оказалось, внутри него магнитное поле Земли в разы слабее, чем снаружи. Это ученые поняли быстро, а вот природу феномена до сих пор не прояснили.

Южно-Атлантическая магнитная аномалия (South Atlantic Anomaly) – так назвали прореху в геомагнитном поле планеты – портит магнитосферу - оболочку, которая защищает все живое от вредного воздействия космического излучения и солнечного ветра. Тем и пугает.

За «пятном» наблюдают и удивляются тому, что оно ведет себя словно живая клетка – растет и делится. То есть, размножается. Данные, которые получило Европейское космическое агентство (ESA) со своих спутников группировки Swarm, свидетельствуют: в аномалии формируется второе ядро, расположенное ближе к Африке. А сама прореха уже занимает площадь в 8 миллионов квадратных километров. В NASA её называют «вмятиной» и изображают в виде синяка, более темные области которого соответствуют более ослабленным местам.

Геомагнитную аномалию изображают в виде синяка, в которой более "густые" оттенки соответствуют меньшим значениям поля.

Пока аномалия вредит лишь спутникам, пролетающим над ней. Заряженные частицы, обильно проникающие сквозь прореху, время от времени выводят из строя электронное оборудование космических аппаратов, мешают собирать и передавать данные. Но если магнитное поле станет еще слабее, начнут страдать морские и сухопутные обитатели, включая жителей Бразилии и некоторых стран африканского континента.

Тейя дает о себе знать

Ученые из Университета Аризоны (Arizona State University), исследованиями которых руководил Цянь Юань, полагают, что аномалию создают внеземные объекты. Увы, не корабли пришельцев, но нечто прилетевшее издалека, - сообщает издание Business Insider.

Гипотеза такая: на глубине более 3 тысяч километров – на границе внешнего ядра Земли и её мантии - находятся, как минимум, две глыбы породы, более плотной, чем та, которая их окружает. Глыбы гигантские. «В миллионы раз больше Эвереста по объему», говорит Цянь Юань.

Эти миллионы эверестов вмешиваются в процессы конвекции в недрах. То есть, в движение веществ вверх-вниз, в которое вовлечено жидкое железное ядро, чьё вращение как раз и генерирует геомагнитное поле. А подобное вмешательство его и ослабляет. Словно бы экранирует.

Откуда взялись глыбы? Ответ есть. Он прозвучал на недавней конференции по Луне и планетарным наукам (52nd Lunar and Planetary Science Conference 2021).

Инородные объекты, проникшие в недра, представляют собой куски Тейи – планеты размером с Марс, которая врезалась в Землю примерно 4,5 миллиарда лет назад. В результате образовалась Луна.

Примерно та ученые видят себе процесс слияния Тейи Земли с последующим образованием Луны.

Гипотеза о грандиозном ДТП галактического масштаба весьма популярна сейчас, имеет доказательства – пусть и не бесспорные. Ученые моделируют столкновение двух космических тел на компьютере и всё больше склоняются к мысли, что Земля в самом деле вот так – почти фантастически - и обрела свой естественный спутник.

Случившийся катаклизм трудно представить - столь чудовищным он был.

Кстати, к внеземным причинам появления Южно-Атлантической магнитной аномалии ученые относятся с большим воодушевлением, чем к любым другим. Думали-то вообще о худшем. О том, что аномалия, не дай бог, свидетельствует о неких совсем уж таинственных процессах, которые, в итоге, могут привести к страшному - к смене магнитных полюсов Земли и, как следствие, к исчезновению на какое-то время защитного геомагнитного поля. Куски Тейи вряд ли напакостят так сильно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Планету Марс преследует осколок Луны

Британские астрономы из Арманской обсерватории, расположенной в Северной Ирландии (Armagh Observatory and Planetarium - AOP), совместно с болгарскими, итальянскими и американскими коллегами присмотрелись к небесному телу, летящему чуть позади Марса по его же орбите. И пришли к выводу, что не родное оно ему. Когда-то это тело поперечником примерно в километр было частью Луны. А на орбиту Марса попало в результате всё того же катаклизма – столкновения Земли и Тейи.

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Об удивительных результатах, которые получили ученые, моделируя столкновение Земли и Тейи, можно узнать нашем материале Земля, стала почти плоской и потеряла 60 процентов своей атмосферы в результате ДТП, в которое она однажды попала.