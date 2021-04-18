Не бил ее и не пил: бывшую жену Джонни Деппа поймали на лжи

Похоже, что у голливудского идола Джонни Деппа, обвиненного своей бывшей супругой - актрисой Эмбер Херд в домашнем насилии, наконец, появился шанс отстоять свое честное имя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, что у голливудского идола Джонни Деппа, обвиненного своей бывшей супругой - актрисой Эмбер Херд в домашнем насилии, наконец, появился шанс отстоять свое честное имя,- пишет Daily Mail.

После того, как голливудский актер проиграл дело против британской газеты The Sun, опубликовавшей в прошлом году статью о страданиях очередной жертвы «звездного мужа», он обещал придать огласке неопровержимые доказательства лжи своей бывшей благоверной.

И вот 16 апреля в сети были опубликованы видеозаписи с нагрудных камер полицейских Лос-Анджелеса, которые прибыли в квартиру супругов на вызов в мае 2016 года.

Именно в этот день, по версии Эмбер, в Джонни проснулся «домашний тиран». Как утверждала звезда, Депп напился, разбушевался, начал громить их квартиру, распускать руки и даже запустил ей в лицо телефоном.

В качестве доказательств она и ее друзья публиковали в соцсетях фотографии разбитых бокалов, разбросанных по полу вещей, и следов вина на стенах и коврах.

Правда, кадры оперативной съемки и отчеты четырех офицеров, побывавших на «месте преступления», показывают совершенно другую картину.

По словам стражей правопорядка, в тот вечер они «проверили недвижимость стоимостью 1,5 миллиона долларов, но не зафиксировали признаков опьянения Деппа, не видели никаких травм и следов вандализма».

Теперь Джонни Депп, уже лишившийся нескольких ролей в блокбастерах и потративший на адвокатов более 800 тысяч долларов, рассчитывает восстановить свою порушенную репутацию.

Будет ли он подавать встречный иск, пока неизвестно. Оно и понятно, на волне продолжающейся истерии «MeToo» обвиненные мужчины считают за счастье просто увернуться от карающего молота агрессивного феменизма.