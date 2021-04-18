«Мое второе ушко пока не расцвело!»

Алешка верит, что его ухо, как цветок, «просто пока не раскрылось», но в реальности «расцветание» требует дорогого лечения, а иначе врожденная болезнь полностью лишит мальчика слуха Фото: из семейного архива

Лешке семь лет и он красавчик. Соломенные волосы, прямой взгляд, такой же прямой характер. Да только природа подкинула парню испытание: редкий врожденный порок развития не дает спокойно жить. Его диагноз – атрезия слухового прохода. На том месте, где у здоровых детей обычно располагается ушная раковина, у него - гладкое место.

А так-то природа не поскупилась. У парня даже брат-близнец есть. Редкое везение. Они не разлей вода. То дерутся, то обнимаются, то объединяются против общего врага — соседских мальчишек. Их путают иногда, но они не похожи. Артем мечтает стать пожарным, Лешка хочет быть летчиком. Да еще у Лешки волосы чуть длиннее – прикрывают отсутствующее ухо.

При этом закрытое ухо не слышит — там высокая степень тугоухости. Из-за этого на второе, здоровое приходится двойная нагрузка, что снижает слух и на нем — справа у мальчика уже тугоухость слабой степени, которая будет прогрессировать. А каково это — быть глухим — Алеша на себе уже не раз испытал: после самого безобидного насморка единственное ухо закладывает так, что он не слышит несколько суток. И родители очень боятся, что однажды Лешка совсем оглохнет.

Врачи говорят: необходима операция. Еще недавно они проводились только в Штатах и стоили десятки тысяч долларов. Но с недавних пор их научились делать и у нас. Правда, тоже платно, - 1 496 520 рублей. Во время операции хирурги открывают слуховой проход и из специального биосовместимого материала делают ушную раковину, которая позволяет в будущем использовать слуховой аппарат, чтобы и неправильное ухо стало слышать.

Сегодня Лешка мечтает о втором ухе, пожалуй, даже больше, чем о том, чтобы стать летчиком. В конце концов, он уже достаточно взрослый, чтобы понимать – глухих летчиков не бывает. К сожалению, зарплата родителей, что называется, еле помогает поддерживать штаны семейству. Полтора миллиона для них невообразимое богатство. А время идет и с ним уходит возможность слышать как все.

Помогите Лешке!

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