Как женщине добиться успеха, зачем США вводят санкции против России и как найти работу, если вы её лишились

1 место. «Дом-2» всё-таки возвращается. Когда, куда и как?

Ну что тут скажешь... «Дом-2» жил, «Дом-2» жив, «Дом-2» будет жить. Одно из самых любимых реалити россиян переезжает на другой канал, но не сдается. Рассказываем, как его теперь смотреть, если очень хочется (слушать)

2 место. Как женщине добиться успеха в мире технологий и инноваций

Обсуждаем с генеральным директором Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.лаб Дарьей Топильской, что такое женский стиль управления и как добиться успеха, не забывая о главном своём предназначении - быть женщиной (слушать)

3 место. ВУЗ или колледж: обязательно ли подросткам получать высшее образование?

Этот подкаст - необычный, его записывают подростки. Они обсуждают, нужно ли им в принципе высшее образование, что оно даёт и чем они хотят заниматься в жизни. Масла в огонь подливает психотерапевт Андрей Курпатов (слушать)

4 место. Татьяна Успенская, дочь Эдуарда Успенского: Папа был тираном. Человека, который ему перечил, он пытался раздавить

В этом году исполняется 55 лет книге про Чебурашку и Крокодила Гену. Её автора - как доброго детского писателя Эдуарда Успенского - знала вся страна. Но близкие знали его совсем с другой стороны. Рассказать об Успенском как о человеке в студию Радио «Комсомольская правда» пришла его дочь Татьяна и Валентин Постников, писатель, сын автора «Веселых картинок» Юрия Дружкова (слушать)

5 место. Глава Роспотребнадзора Анна Попова: У нас не будет 3-й волны коронавируса, если мы будем трепетно соблюдать все правила

В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» Анна Попова рассказала, выработался ли у россиян коллективный иммунитет на ковид, как пройдет отдых детей летом, почему безопаснее провести отпуск в России, куда делся грипп, когда будут сняты все ограничения и как безопасно провести майские (слушать)

6 место. Константин Кинчев: Когда скептики говорят, что мир превращается в цифровой концлагерь, я совершенно отчетливо вижу себя в их рядах

Лидер группы «Алиса» рассказал Радио «Комсомольская правда» про то, как создавался новый альбом и почему он пригласил участвовать в записи Андрея Макаревича (слушать)

7 место. Женское любопытство: Почему Пандора не могла не открыть свой ящик

Ученые Висконсинского университета в Мадисоне выяснили, что женское любопытство непреодолимо (слушать)

8 место. США ввели новые санкции против России: что это значит?

Разбираемся вместе с экспертами, насколько серьезные последствия будут иметь американские санкции для российской экономики (слушать)

9 место. Как найти работу, если вы её лишились

3 важнейших совета от хедхантера Алены Владимирской, которые избавят вас от иллюзий и помогут действовать в правильном направлении, а не витать в облаках (слушать)

10 место. Анастасия Волочкова: Навальному просто не объяснили в детстве, что не надо заглядывать в замочную скважину

Поговорили в эфире Радио «Комсомольская правда» с Анастасией Волочковой о секретах диеты, способности выйти замуж за сварщика, проверке на полиграфе на шоу, членстве в партии, Мальдивах, коронавирусе и Навальном (слушать)