В Зеленограде пенсионер застрелил сожительницу из травмата и покончил жизнь самоубийством

Сотрудники следствия организовали проверку, чтобы установить причины произошедшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 17 апреля, в одной из квартир Зеленоградского административного округа Москвы произошел конфликт между пожилым мужчиной и его сожительницей. В результате 66-летний пенсионер схватил травматическое оружие и выстрелил в голову женщине. Та от полученных травм скончалась на месте.

Как сообщили kp.ru в столичном управлении Следственного комитета, после кровавой разборки стрелок и покончил жизнь самоубийством.

Сотрудники следствия организовали проверку, чтобы установить причины произошедшего. А также назначили мужчине психолого-психиатрическую экспертизу (посмертно).

- Кроме этого, следственным отделом по ЗелАО возбуждено уголовное дело по 105-й статье - «убийство», - добавили в пресс-службе ведомства. - Расследование продолжается.

В телеграмм-каналах появилась информация, согласно которой пенсионер, стрелявший в сожительницу, в прошлом служил в Афганистане и в конце 1980-х годов спасал детей, взятых в заложники в Северной Осетии. И якобы о двух этих событиях 66-летний мужчина упомянул в предсмертной записке. Однако в официальном сообщении СК таких данных нет.

Стрельба из травматического оружия в столице, к сожалению, попадает в полицейские сводки довольно часто. Хотя и летальным исходом заканчивается редко.

Напомним, в феврале этого года пьяный мужчина начал палить в двух своих обидчиков на улице Бестужевых. И тоже из травмата. В результате пистолет у стрелка удалось вырвать из рук, после чего тот скрылся во дворах.

Еще чуть раньше неизвестные на юго-западе столицы вымогали у ребенка деньги и после того, как тот отказался их отдавать, выстрелили в живот несовершеннолетнему. Благодаря зимней одежде мальчик отделался испугом и не пострадал.

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